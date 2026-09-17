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▲將迎來台北小巨蛋連開3場的挑戰，告五人既興奮且充滿感激。（圖／相信音樂提供）

天團告五人即將於11月7日、11月8日一連兩天重返台北小巨蛋舉辦「在這裡@century」世界巡迴演唱會，門票日前開賣火速完售，宣布「一張票都不剩」，足見超高人氣。寵粉的告五人先前透露完售就加場，今（17）日正式宣布將於11月6日再唱一天，門票9月20日下午2點於拓元售票正式開賣，而公司甚至霸氣加碼宣誓：「加場完售，我們大巨蛋見！」讓粉絲們相當驚喜。聊到開賣當下的搶票過程，告五人笑稱這次為了粉絲真的「六親不認」，團員們雖接獲來自四面八方的問票訊息，不少親友紛紛詢問可否預先買票，但告五人一致認為必須把門票優先留給最支持他們的歌迷，所以一律婉拒親友請求，寵粉地向親友喊話：「歡迎一起加入搶票的行列！」雲安透露開賣當天自己早早登入會員跟著大家線上卡位，原本想親自搶票孝敬家人，還特別動員了全家十幾個人一起幫忙，最後幸運搶到2張票，但看著線上無數歌迷哀嚎求票，告五人當下決定把這僅有的2張票釋出。雲安表示當時看著畫面一直轉圈圈，心臟真的快跳出來，笑說：「大家搶票緊張，其實我比大家更緊張！」甚至忍不住向歌迷隔空討教：「到底哪種搶票方式最有效？拜託傳授給我們，因為接下來加場我們還是要繼續幫家人搶票。」而先前告五人承諾如果演唱會完售就會加場，今日宣布將於11月6日再唱一天，門票9月20日下午2點於拓元售票正式開賣；凱基銀行信用卡卡友可於當日 12:30至13:30優先搶購，票價3850 / 3250 / 2950 / 2450 / 1950 / 1550 / 800。將迎來台北小巨蛋連開3場的挑戰，告五人既興奮且充滿感激，團員們感性表示，「能夠一步步走到這裡，全是因為歌迷一路上毫無保留的支持，連唱三場對我們的體力與狀態都是挑戰，但只要想到能在舞台上多陪伴大家一晚，一切都非常值得！」談到再次站上台北小巨蛋，告五人直言每次站上小巨蛋都有不一樣的感動，這次能打破自己的紀錄連唱三場，就像是跟全場粉絲一起寫下新的歷史，「我們一定會把最好的狀態呈現在舞台上！」迫不及待於11月與大家嗨翻三天三夜，公司甚至放話：「加場完售，我們大巨蛋見！」