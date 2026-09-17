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▲BABYMONSTER演唱會座位圖。（圖／超級圓頂臉書）

BABYMONSTER將於今年11月21日再次衝進台北小巨蛋開唱，今（17）日官方正式宣布售票資訊，價錢分為6780元、5800元、4800元、4200元、3600元、2600元、800元；並且有5階段販售：「10月12日Fanclub優先購」、「10月13日JOOX優先預售」、「10月13日Klook優先預售」、「10月14日永豐金證券活動專屬購票」、「10月14日遠大售票系統正式開賣」，想到現場的MONSTIEZ千萬別錯過！BABYMONSTER的小巨蛋演唱會共分為七種票價，，其中VIP區（6780券）可加購20元粉絲福利，能夠獲得演出前彩排觀賞資格、專屬掛繩＋識別證、限定紀念週邊、周邊商品優先購買權，欲參加粉絲福利加購者，購票時請務必選擇「該區票種＋加購福利」之選項。想購買演唱會的粉絲，千萬要記得5階段購票時間，「10月12日12:00PM～11:59PM，Fanclub優先購」、「10月13日12:00PM～3:00PM，JOOX優先預售」、「10月13日2:00PM～11:59PM，Klook優先預售」、「10月14日12:00PM～11:59PM，永豐金證券活動專屬購票」、「10月14日12:00PM起，遠大售票系統正式開賣。」另外有意參加第一階段粉絲預購者，需於今（17）日起至20日早上11點前，到WEVERSE購買BABYMONSTER官方粉絲資格，並申請活動獲得購票碼，才能夠參與預購活動；若是買了會員忘記登記資格，也沒有補救機會！因此想買到票的粉絲千萬別忘記！