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引中研院數據 陳菁徽：婚姻與生育存在密切關聯

不只是「多放幾天假」 籲檢討生產前後相關假別

勞動部今（17）日預告修正《勞工請假規則》，將婚假由8日延長至14日，預定10月1日上路。對此，國民黨立委陳菁徽表示，台灣少子女化問題持續惡化，婚姻與生育之間存在密切關聯，因此少子女化政策不能只從「生小孩」開始，更應該往前思考，如何讓年輕人更願意結婚、成家；她肯定政府營造友善婚育環境的方向，對延長婚假「樂觀其成」。陳菁徽表示，台灣少子女化問題持續惡化，國安危機警報響了又響。根據中研院研究顯示，在已婚受訪者中，以育有兩個小孩的比例最高、達43.4%，其次為一個小孩28.2%，沒有小孩則占20.0%。陳菁徽指出，相關數據顯示婚姻與生育之間存在密切關聯，有結婚的家庭有更高意願生育，因此少子女化政策不能只從「生小孩」開始，更應往前思考，如何讓年輕人更願意結婚、成家。陳菁徽表示，台灣傳統婚嫁禮俗繁多，從登記、籌備婚禮到雙方家庭相關安排，都需要投入相當的時間與心力。對工時長、工作壓力大的年輕世代而言，適度增加婚假，有助降低組建家庭前的壓力，因此她肯定政府營造友善婚育環境的努力與方向，對於延長婚假樂觀其成。陳菁徽也指出，台灣勞工工時長，工作與家庭之間如何取得平衡，是少子女化政策不能迴避的問題。生孩子不只是生產當天的事情，從懷孕、生產到坐月子、產後恢復，母親都會經歷相當大的生理與心理變化，需要伴侶實質的陪伴與支持。陳菁徽表示，因此無論是婚假，或是生產前後相關假別的制度檢討，從來不只是「多放幾天假」，而是整體婚育支持與國民健康政策的一環。她強調，當國家希望年輕人願意結婚、敢生孩子，就應該先讓他們有足夠的時間，好好組成一個家庭、陪伴自己的家人。