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運動部指出，在場外針對我國中繼站帆布進行塗改、製造對立的行為極不必要，亦不符合運動精神，並呼籲各界將競技精神展現在賽場上用實力切磋，彼此給予應有的尊重。

2026年名古屋亞洲運動會即將於9月19日盛大登場，各國代表團陸續進駐日本展開最後備戰。然而，在賽事開幕前夕，中華代表團於名古屋市內設立的後勤中繼站卻傳出突發意外，入口處標示中華隊使用的橫幅帆布「國家」2字遭到不明人士惡意劃線塗寫。日本愛知縣警方接獲通報後已正式立案，全案朝涉嫌「器物損壞」方向展開調查。我國運動部發聲呼籲各界保持運動精神，切勿製造無謂對立。根據日本《共同社》及當地媒體報導，事件發生地位於名古屋市中區一處專供中華代表團使用的訓練與支援據點。當地時間14日中午過後，現場工作人員發現懸掛於建築物入口處的橫幅布條多處遭人以不明工具劃線與塗寫破壞，隨後立即向警方通報。愛知縣警抵達現場進行採證勘驗後，確認帆布確實遭到人為損毀，隨即依據日本刑法將本案列為「器物損壞」案件著手偵辦。目前警方正全力調閱周邊監視器畫面，以釐清涉案人員身分與確切案發時間，具體塗寫內容與使用工具則仍待一步鑑定說明。針對中繼站橫幅遭塗改事件，我國運動部回應表示，中繼站設立的核心宗旨是提供醫療、防護等專業後勤支援，讓台灣選手能安心在賽場上全力以赴，不希望有任何不必要的外在干擾影響後勤運作。運動部強調，感謝日本警方在第一時間的即時處理，同時也盼請日方多加關注台灣代表團選手與後勤工作人員的人身安全。