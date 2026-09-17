我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台北市八德路三段話題景點「八爪牙籤屋」，兩側特別加裝 8 根鋼梁維持結構安全。（圖／翻攝「國廣工程-安全支撐」臉書粉專）

▲科達建築董事長賴建程（左）與廣豐集團會長賀鳴珩（右）宣布建案開價每坪 141 萬元起。（圖／科達建築提供）

▲八德路三段危老基地拆除前舊街景，一樓原南川麵館已搬遷，二至四樓仍有住戶居住。（圖／翻攝自 Google Maps）

台北市松山區八德路三段日前因「八爪牙籤屋」奇景引發全台熱議，如今該基地旁的百億危老改建案「敦北序」正式盛大動工！科達建築攜手廣豐集團，以每坪 141 萬元起開價搶進敦北商圈，訴求低於區域均價實質讓利，打造總價 2,150 萬元起的小豪宅，掀起區域房價與都更話題。科達建築與廣豐集團強強聯手，於台北市八德路三段敦北商圈推出百億危老重建案「敦北序」，日前舉辦開工動土典禮。此案基地面積達 537 坪且稀有三面臨路，成為今年北台灣 928 檔期台北市唯一的百億指標大案。經查目前已有實價登錄資訊，成交單價140萬至143.8萬元，總價落在2326萬至4498萬元。周邊銷售中建案包含同樣使用Afa Safe的「敦北VOGUE」，實登成交單價130萬至160萬／坪。科達建築董事長賴建程表示，面對房市管制與市場觀望，剛性自住需求依然穩健，科達未來 6 年也已準備了逾 500 億元量體的九大指標案，持續深耕都更危老市場。在房價競爭力方面，賴建程坦言「敦北序」為實質讓利案。根據實價登錄，台北市松山區新案成交均價每坪約 148.6 萬元，周邊預估新案每坪更逾 170 萬元，甚至正對面屋齡 20 年的中古大樓近 1 年平均成交價也達 179 萬元。然而「敦北序」，不僅低於區域均價，更與周邊新建案及中古屋形成顯著價差，旨在讓自住客感受讓利誠意。在未來規劃上，「敦北序」打造地上 14 及 15 層、地下 5 層的雙塔 Twin Towers 地標建築，總戶數 259 戶住家、全坡平車位，預計 2031 年完工。產品精品小豪宅，入場，且高達 8 成戶別總價控制在 3,000 萬元內。全案集結呂建勳大師美學、劉俊男奢華公設及台灣松下營造日系工法，並祭出，要讓年輕世代也能在敦北核心置產。而該基地旁即是全台知名的「八爪牙籤屋」。該處原為百億危老基地，周邊舊建物拆除後，僅剩一棟 4 層樓老宅獨自矗立，工程單位特別於兩側加裝 8 根紅色 H 型鋼梁維護結構安全，因而得名。據了解，該屋主與建商協商十多年，因不願經歷漫長都更等待期、擔心分回後稅負增加及捨不得數十年老屋情感而拒絕都更。目前一樓知名麵館已搬遷，但 2 至 4 樓仍有住戶正常居住，成為百億新案旁極具話題的都更奇景。