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強化桃竹苗產業聚集效益 國發會：串連西部高科技產業廊帶

國發會今（17）日審議通過國科會陳報「新竹科學園區龍潭園區擴建計畫」草案，並將建請行政院核定。本計畫預計擴建約104公頃土地，全案完成後估計可創造每年約5,500億元產值，並帶動4,500個優質就業機會。龍潭園區擴建（龍科3期）計畫總開發經費約956.28億元，所需經費均由科學園區管理局作業基金項下分年編列預算支應。預計2028年底前完成非都市土地開發許可審議及環境影響評估審查，接續進行土地取得作業後，於2030年進行園區公共工程設計施工，並提供廠商同步建廠。國發會說明，隨人工智慧浪潮及科技產品不斷更迭，高科技廠商持續有研發、製造用地之擴張需求，但既有竹科龍潭園區已近滿租，為因應半導體科技產業成長需求，國科會與桃園市政府合作勘選適合科學園區擴建用地，選擇於現有龍潭園區東側為擴建基地，期能強化桃竹苗地區產業聚集效益，串連既有西部高科技產業廊帶。國發會指出，本計畫開發將有助於帶動桃園龍潭周邊區域的生活服務機能，後續透過中央與桃園市政府共同合作，滿足園區生活圈所需基礎建設與機能，不僅吸引人才進駐，提高人口成長率，並可帶動地方經濟活動與新的就業機會，包括餐飲、金融等產業發展快速，促使桃竹苗區域產業持續轉型。