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立法院日前三讀通過115年度中央政府總預算案，但遲未函送總統府、行政院，仍舊無法動支，立法院昨表示，總預算案的整理校對將完成，總共7大冊預計本周送出。對此，行政院長卓榮泰今（17）日在院會提示各部會，行政團隊務必在有限時間內，把預算妥善執行完畢，緊接著還有追加預算等待國會審議，「工作量會非常大，再辛苦、再累，都希望大家能夠完成」。針對115年度總預算案，卓榮泰上午在院會提示，今年度中央政府總預算在8月14日三讀之後，據悉立法院將在近日送請總統公布，在總統公布之後，請各部會即刻按計畫時程來執行，在今年度所剩有限的時間內，務必提高行政效率，才能夠把計畫、預算執行完畢，相信各部會都已做好完善準備，可以馬上開始執行，有需要加緊作業的，務必按照合法的程序妥善地執行。卓榮泰強調，時間有限，但是再急、再趕，都要遵守法律，都要依法行政，來執行各項計畫；再辛苦、再累，都要把人民的福祉放在第一位，把國家重大政策的落實執行列為最優先。卓榮泰呼籲，行政團隊務必在有限時間內，把預算妥善執行完畢，緊接著還有追加預算等待國會審議，「工作量會非常大，再辛苦、再累，都希望大家能夠完成」。