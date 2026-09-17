以搞怪夫妻日常與療癒貓奴生活吸粉無數的網紅小張與阿舜，終於買房圓夢！委由歐德傢俱設計師謝昀蓁操刀，打造「2人3貓」奶油風機能美宅。回想當初接案時，設計師原以為天馬行空的小張會提出「客廳裝泳池、主臥盪鞦韆」等腦洞大開的要求，沒想到夫妻倆最在乎的是給毛孩舒適安全的無毒環境。
開箱影片延續一貫搞笑生活感，小張邊舞獅邊拿白蘿蔔、阿舜敲鑼打鼓舉辦熱鬧入厝儀式，連設計師都被拉下海戴上獅頭一起瘋，全場高喊「歐德有讚某」瞬間笑點拉滿。針對身兼影音創作者與資深貓奴生活需求，設計師於玄關採用懸空櫃體結合專屬污衣櫃；客廳收納櫃下方刻意留空，將自動貓砂機、自動餵食機與飲水機完美嵌入，維持地面乾淨流暢，同時搭配展示櫃陳列旅遊收藏。為避免毛孩誤入廚房發生危險，特別設置鋁框玻璃拉門隔開，餐桌則搭配優渥設計「帶帽小王子實木餐椅」，增添溫潤感。並於牆面下方設置掃地機器人的家，上方則打造高空貓跳台，讓橘貓「小王八」與黑白貓「皮蛋」搬進第一天便開心跳躍，更妙的是毛孩與主人一樣天生自帶鏡頭感，隨時擺好姿勢讓攝影師捕捉萌樣，讓小張直呼「比主人還搶戲。」
主臥床頭採用雙層圓弧導角設計，搭配美型大容量梳妝台，營造溫馨感；獨立工作室規劃系統收納，兼顧日常剪片工作與未來空間彈性。全屋鋪設榮獲綠建材標章的「Order floor 超耐磨木地板」，耐刮磨、低甲醛等特性，能承受喵星人狂奔甩尾，兼顧安全與清潔便利。小張表示看到 3D 圖完工成果不僅神還原，歐德一條龍的專業服務省去夫妻倆繁瑣的溝通與監工，為2人3貓打造健康溫馨的幸福宅。
歐德推出限時優惠活動，即日起至 2026 年 9 月 30 日止，凡全系列商品簽約滿 25 萬元即可折抵 7,000 元，滿 45 萬元折抵 15,000 元（以此類推），消費滿 25 萬元更加碼贈送「開運書架」。千萬別錯過這波超值回饋！詳情請洽官網：https://www.order.com.tw/
影片連結： https://youtu.be/KaTt09N2ZII
我是廣告 請繼續往下閱讀
影片連結： https://youtu.be/KaTt09N2ZII