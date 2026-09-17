我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃先生排隊裝備相當齊全，除了帳篷、桌椅，也帶著筆電到現場，等待首賣期間仍可遠端學習與工作。（圖／民眾提供）

連3年搶頭香！提前34小時從雲林北上

鎖定512GB勃根地紅 月租1399元

iPhone Duo也想買 笑喊「小孩才做選擇」

蘋果iPhone 18 Pro系列明（18）日正式開賣，各大電信首賣活動進入最後倒數，台灣大哥大今（17）日，已經提前出爐，和前兩年相同，又是同一位黃先生，已經連續第三年搶下第一名，為了完成「頭香三連霸」，黃先生特地從雲林搭高鐵北上，16日晚間10時就抵達臺北文創門市外，提前34小時卡位，今年準備入手512GB勃根地紅iPhone 18 Pro。中華電信今年採抽籤制，目前尚未見到有民眾前來排隊。黃先生是台灣大哥大13年老用戶，從高中申辦人生第一個門號後便一路使用至今，第一支智慧型手機就是iPhone 4S，也笑稱自己根本是「蘋果原住民」。談到為何年年都選擇參加台灣大首賣，他表示，除了多年使用累積的信任之外，現場還有表演、抽獎及購機優惠，換新機還能看表演、抽好禮，比單純買手機更有趣。為了完成頭香三連霸，黃先生16日晚間10時就抵達臺北文創門市外，帳篷、桌椅、電腦通通準備齊全。由於已連續3年在同一地點排隊，他對周邊環境早已相當熟悉，笑說附近超商、百貨公司和洗手間的位置都已經摸透。更有趣的是，今年帶來的部分露營裝備，還是利用過去排隊獲得的mo幣添購。黃先生今年鎖定512GB、勃根地紅iPhone 18 Pro，預計申辦月租1399元方案，相較於大螢幕機種，他更看重單手操作的便利性，因此最後選擇尺寸較合手的iPhone 18 Pro。身為微影音創作者，他平時就習慣直接使用iPhone完成拍攝及剪輯，因此最期待新機的可變光圈、錄影功能，以及CPU效能與電池續航力提升。平時也會使用ChatGPT協助處理工作及生活大小事的他，同樣期待AI助理功能持續進化，希望未來能進一步提升工作與日常使用效率。至於今年話題度最高的蘋果首款摺疊機iPhone Duo，有沒有讓他改變心意？黃先生笑說：「小孩才做選擇，iPhone 18 Pro想買，iPhone Duo也想要！」除了搶新機，黃先生也把每年的iPhone首賣活動當成固定行程，今年同樣期待Fubon Angels演出，今年他也希望挑戰好手氣，希望可抽中集結MacBook Air、iPad Pro、Apple Watch Ultra 4、AirPods 5及HomePod mini價值13萬元的「Apple尊爵旗艦組」。