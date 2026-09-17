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▲田馥甄（如圖）透露拍攝全程只有自己和攝影師兩人完成，甚至出發前還和化妝師惡補自己化妝的技法。（圖／何樂音樂提供）

Hebe田馥甄睽違了6年，新專輯《要去什麼地方》將於9月24日上線，這次主視覺她特別飛往法羅群島取景拍攝，坦言「先斬後奏」的安排讓她一度抱著會被團隊打槍的心理準備，沒想到大家看到完成品後一致過關。田馥甄終於完成這樣的不可能任務，她直言過程雖然有些繁瑣辛苦，但心情上卻覺得十分有趣；而專輯英文名稱為《The Land of Maybe》，彷彿呼應專輯籌備過程和心情，田馥甄說：「這張專輯是我生命中的一段路，路途風景有希望，也有失望；有時擺拍，有時擺爛；過程中學習如何放下，也學習接納自己還放不下。」田馥甄提到，新專輯才剛展開錄音製作，她便趁著空檔飛到北歐的法羅群島旅遊兼拍攝視覺，她卸下天后團隊陣仗，全程只有自己和攝影師兩人完成，田馥甄從基本的訂機票、住宿、租車、採買、應變突如其來的問題等，都要克服人力單薄的難題，同時又要拍出專業的素材，甚至出發前還和化妝師惡補自己化妝的技法，讓她感性說：「用自己的旅程，帶回的照片，或許不一定是最別出心裁、最厲害的，但卻是我發自內心想分享的每個當下。」終於完成這樣的不可能任務，田馥甄妙喻：「能有這趟『旅遊以上，工作未滿』的旅程，過程雖然有些繁瑣辛苦，但心情上覺得是有趣且深刻的體驗。」直言以往是以工作為目的行程，而非旅程，即使到了世界的各處，也對自己身處的位置和環境感到非常模糊，「總有一種，我去了但我其實從未真正到過的感覺。」提及專輯英文名稱《The Land of Maybe》就是法羅群島的英文名，田馥甄表示彷彿呼應這三年收歌的心路歷程、心情狀況：「這張專輯是我生命中的一段路，路途風景有希望，也有失望；有時擺拍，有時擺爛；過程中學習如何放下，也學習接納自己還放不下。」談到專輯概念，田馥甄不諱言地說：「《要去什麼地方》完全就是我人生現階段的寫照。」接下來的路要去什麼地方？我帶著疑問走著。有別於過往傳統企劃主軸，這次專輯聽從心之所向，田馥甄分享專輯裡的每一首歌，都是自己內在的風景，回想收歌、錄音製作的過程有些曲折、甚至挫折，但最終仍圓滿完成，讓她向自己喊話：「你呀～就別再煩惱啦！」這幾年田馥甄放慢步調、好好生活，她直言「不知不覺撿回身為人的一些基本能力，慢慢長成一個初級大人。」有能力去到想去的地方，並帶回喜歡的風景和大家分享，覺得幸運又幸福。田馥甄新專輯《要去什麼地方》將於9月24日（四）零點在全球數位平台全專輯同步上線。