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吳音寧反擊勿模糊焦點 支持者留言聲援

行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧7月公開揭露，彰化縣議長謝典霖在縣議會設宴10多桌，謝典霖與父親謝新隆、母親前立委鄭汝芬等5人今天遭檢方當庭逮捕並聲請羈押。對此，國民黨文傳會主委陳以信質疑，為何吳音寧指控後，檢調就立即出手？吳音寧隨後在臉書回應，強調「問題不在於誰指出，在於是否有犯罪事實」，呼籲國民黨不要模糊焦點。謝典霖與父母等5名被告因涉犯投票行賄罪遭彰化地檢署聲押，陳以信質疑，檢調究竟是掌握具體事證，還是政治人物一提出指控就立即出手？他表示，國民黨尊重司法，但在法院判決確定前，仍應堅守無罪推定原則。陳以信強調，查賄沒有藍綠，司法更不能有顏色，檢調應以一致標準辦案、謹守政治中立，絕不能淪為任何政黨打擊政治對手的工具。吳音寧稍早在臉書發文表示，今天早上看到謝典霖等人遭聲押的新聞後，許多人紛紛詢問她的看法。她指出「我想說的是：問題不在於是誰指出，而在於是否有犯罪事實。」吳音寧強調應尊重司法偵查，並呼籲國民黨「不要模糊焦點」。吳音寧貼文下方也湧入支持者留言，有人表示「司法該動了，不然以為國家沒有法治了，地方百姓都知道，只有法院不知道」，也有人留言指出「坦白講，如果不是姊提出，是誰敢提出？警方還不一定敢自己去查勒。」相關留言進一步引發網友對案件偵辦時機與司法公正性的討論。