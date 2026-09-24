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為什麼洗起來不一樣？Threads 神人專業科普「真假液態皂」

「同樣是洗液態皂，為什麼洗起來感覺差很多？彎彎洗完是那種很乾淨，一下就沖乾淨的不會滑滑的，但別家洗完反而會有一點滑滑的...是配方不同？還是製程不同？」

▲網友在 Threads 發文「同樣是液態皂，為何洗起來差很多？」意外引發熱議，點出許多人苦惱的沐浴「假滑」痛點。

▲有網友點出全皂化製程才是洗感清爽不假滑的關鍵所在。

臉書社團真實洗感一面倒狂讚！網友全被圈粉

▲擺脫沐浴選擇障礙！台灣MIT製造的彎彎液態皂系列，也有不錯的品質，三種質感香氣兼具香皂清爽與沐浴乳保濕，一沖即淨不殘留，洗後肌膚水嫩不緊繃。

正港MIT獲專業皮膚科醫師推薦，洗出SPA級的頂級療癒感

▲不僅Threads上引發熱議，臉書社團網友也紛紛推坑買單，大讚彎彎液態皂好洗。

▲彎彎液態皂成分單純溫和，獲專業皮膚科醫師推薦，藍瓶「靜謐00霧語」的香氣更被網友點名神似 Le Labo 33 與 Armani 東方紅木，洗完宛如被高級木質香包圍。

▲「彎彎液態皂」除了擁有綿密好起泡的特色，洗起來更是「一沖即淨」！左圖綠瓶「輕盈07晨曦」是有朝氣的白麝香；右圖棕瓶為「活水03潮汐」則是經典令人放鬆舒服的花香。

洗澡，本該是一天之中洗去疲憊、最放鬆的療癒時刻，但對於許多台灣民眾來說，走到貨架前挑選沐浴產品，卻常常陷入一場讓人糾結的「沐浴選擇障礙」。多數人都有這樣的拉鋸經驗：想要擁有香皂那種一沖即淨的清爽感，卻又害怕洗完澡後肌膚的乾澀緊繃；為了追求水嫩保濕而妥協改用沐浴乳，卻又極度討厭那種怎麼沖水都滑滑，沖不乾淨、彷彿有一層膜感，似乎殘留在皮膚上的「假滑感」。不過，這個長久以來困擾大眾的沐浴痛點，近期似乎在網路上找到了終極解方，更在各大賣場造成搶購熱潮。感覺液態皂的市場也越來越大。近期，這款正港台灣MIT製造的「真液態皂」，在『全聯好物社團』與各大社群平台掀起極高討論度。它主打完美兼具了香皂的清爽潔淨力與沐浴乳的保濕、延香優點，加上極好沖洗、完全不黏膩的絕佳洗感，成功在競爭激烈的沐浴市場中殺出重圍。許多苦於沐浴乳殘留感的民眾，在實際體驗後紛紛直呼「真的用一次就上癮」、「洗過就回不去惹」。這波搶購熱潮的火種，源自於Threads上的一篇熱門討論。有消費者在實際使用後發現洗感大不相同，發文詢問：這則貼文意外釣出對成分頗有研究的內行神人出面「科普」，直接揭開市售沐浴產品的差異。該名網友點出：「」此外，該網友更進一步補充說明：「這番專業的解析，，紛紛在底下留言認同：「我也很討厭假滑的感覺」，也有愛用者浮出水面力挺：「推彎彎👍」。所以，不僅在 Threads 上引發話題，這股「終結假滑」的討論也迅速蔓延到全台最大的消費臉書社團中。許多原本還在觀望的消費者，在看到社團裡網友的真實分享後，紛紛被推坑買單。：「彎彎那瓶是我覺得洗過最符合液態皂的真液態皂，而且超級好沖。」也有內行人再次強調其成分優勢：「彎彎是真的液態皂，不像其他是非皂化的液態皂」。此外，社團裡隨處可見熱心網友互相推坑的留言：「試試這瓶彎彎液態皂不會滑好沖洗！」、「彎彎液態皂，好沖不滑，好用！」。更有不少人表示自己完全是被社群燒到：「前陣子看到有人介紹彎彎液態皂成分像皂一樣單純，下次想試試的牌子」滿滿的真實好評，也在食安與居家用品安全意識抬頭的現在，消費者選購時越來越在意產地、成分等資訊，尤其是每天貼身接觸肌膚的沐浴用品，來源是否透明更被看重。在社團討論中，就有網友特別發文詢問彎彎的產地，立刻引來整排熱心網友解答：「台灣」、「MIT 推推！」等回應。，不僅深獲本土消費者信賴，更獲得了專業皮膚科醫師的推薦。即便是每逢換季就容易乾癢的敏弱肌或乾燥肌，也能安心洗出SPA級的水嫩感，完全不用擔心造成肌膚額外的負擔又愛地球。且，讓每天的居家沐浴，瞬間升級成入住五星級飯店般的奢華享受。由於網路討論度實在太高，加上真實洗感的滿滿好評，近期不少民眾前往實體門市採購時，頻頻遇到架上被瞬間掃空的熱銷盛況。甚至有網友在社團無奈留言：「這間全聯好大！我家附近的都只有一種味道」，足見其搶手程度。對於想要擺脫洗澡假滑感、找回純粹清爽洗感，同時又想擁有專櫃級香氣的民眾來說，趁著這波優惠手刀前往通路囤貨，絕對是升級沐浴體驗的絕佳時機。「彎彎液態皂」在全聯、大全聯、萬家福、寶雅、康是美、愛買、小北、美琪官網、蝦皮、momo、酷澎等各大通路均有販售，詳情請洽各通路賣場查詢。