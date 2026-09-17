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行政院會今（17）日通過衛福部陳報的「健康幣政策推動規劃」，拍板10月1日上路，行政院長卓榮泰於院會中裁示，請衛福部會同運動部，共同研議健康幣與運動幣整合及加值機制，擴大鼓勵全民提高運動風氣，養成健康習慣新模式。衛生福利部上午於行政院院會報告「健康幣政策推動規劃」，以「預防勝於治療」為核心，透過健康幣正向誘因，鼓勵民眾主動參與健康檢查、癌症篩檢、疫苗接種及健康促進活動，逐步建立健康生活習慣，讓健康政策從疾病治療進一步往前延伸至預防。據衛福部規劃，健康幣適用對象為年滿18歲以上、具健保資格者，外籍人士也包含在內，查詢、累積、使用等，皆透過「健康存摺」APP進行，民眾只要完成指定的健檢、篩檢、疫苗接種項目，都可依項目累積健康幣。據規劃，為鼓勵民眾使用，首次登入健康幣專區可獲200幣、填寫生活型態評估量表100幣。接受成人預防保健及Ｂ、Ｃ型肝炎篩檢，都可獲得800幣；乳癌篩檢1000幣；大腸癌篩檢900幣，若接受大腸鏡檢查可獲1350幣；子宮頸癌篩檢900幣；口腔癌、肺癌篩檢，可獲1000幣；接種流感疫苗450幣、新冠疫苗900幣、肺炎鏈球菌疫苗600幣。對此，卓榮泰於會中裁示，本項規劃能夠順利推動，要謝謝衛福部做了相當嚴密的準備工作，也要感謝許多企業，包括壽險業者、醫療機構、運動場域、社區藥局，還有零售及量販的商家能夠共同響應，也期許更多企業能夠加入，共同促進國人健康。卓榮泰提到，「健康台灣」是政府施政的核心目標，除了精進疾病的「治療」，也要更加重視「預防」和「健康促進」，以減緩醫療及健保支出成長的財政壓力，衛福部推出「健康幣」政策，就是希望鼓勵國人多關心健康，並透過日常的行為養成健康習慣，降低慢性病與癌症風險。卓榮泰指出，「健康幣」政策將於今年10月1日上線，民眾只要下載健保快易通APP，填寫生活型態量表，或是做健康檢查、癌症篩檢、施打疫苗等健康促進的項目，就能累積健康幣，累積滿1,000幣後，可以到指定通路，兌換健康商品、醫療服務、運動課程等，以實質回饋鼓勵民眾養成健康習慣。卓榮泰說，請衛福部妥善規劃政策宣導及使用引導，尤其要注意高齡長者及數位落差民眾的各種迫切需求；同時從學校教育、運動、交通、職場、健康產業及社區各面向，偕同相關機關，擴大民眾在日常生活中累積健康幣的項目，並結合醫療院所、藥局及民間業者各項資源，增加健康幣的使用範圍及選擇。卓榮泰提到，請衛福部會同運動部，共同研議健康幣與運動幣整合及加值機制，擴大鼓勵全民提高運動風氣，養成健康習慣新模式。衛福部也應該要繼續與縣市政府研議，與縣市政府現有好的機制整合，共同合作打造健康台灣。卓榮泰指出，在健康幣上路之後，請衛福部能夠滾動式檢討實施績效、國人參與程度，並且就內容再優化，要及早提出第二階段的規劃內容項目；另外關於個資保護、資安維護、資料治理等，也應該妥適加以運用，以帶給整個公共衛生更有效率地去做各項研究分析，以利全民健康。衛福部強調，健康幣不是一次性的獎勵措施，而是希望藉由適度誘因，讓健康行為更容易開始、也更容易持續，進而提高預防保健利用率、養成健康生活習慣，並透過公私協力共同投入健康促進，朝「全民更健康、健保更永續、社會共創共好」的目標前進。