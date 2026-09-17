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北市關鍵是綠能拿下多少票

高雄基本盤正面對決 柯志恩穩健但不容易突破

日本學者、清華大學榮譽講座教授小笠原欣幸近日分析台北、高雄兩都選情。他認為，台北市長蔣萬安尋求連任「幾乎毫無懸念」，真正值得觀察的是蔣萬安與沈伯洋的最終得票率，以及可能產生的外溢效應；高雄方面，柯志恩過去4年經營穩健，也試圖複製2018年「韓流」奇蹟，但他認為民進黨這次凝聚力已比當年更強，國民黨要突破並不容易。針對年底選情，小笠原15日接受《天下雜誌》專訪指出，台北市長蔣萬安連任「幾乎毫無懸念」，但由於台北的政治外溢效應很大，因此比起單純勝負，更值得觀察的是蔣萬安與民進黨參選人沈伯洋各自能拿下多少得票？小笠原分析，如果蔣萬安最終得票率突破60%，接近2002年馬英九競選連任時取得約64%的水準，可能進一步強化蔣萬安的政治聲勢，也會影響民進黨整體氣勢。反過來說，若沈伯洋最終得票率能突破45%，即使沒有當選，小笠原認為，對民進黨在台北市的支持實力而言已是相當不錯的結果，甚至可視為接近「實際上的勝利」，並可能進一步拉抬鄰近新北、基隆等地的選情。他也以歷史選舉結果作為參考指出，2002年以後，民進黨在台北市長選舉的最高得票率，是2010年蘇貞昌拿下的43.8%，當時民進黨整體政治氣勢也相對強勁，因此沈伯洋能否突破45%，將成為觀察台北選情的重要指標。至於高雄，小笠原則認為，國民黨參選人柯志恩過去4年在地方經營相對穩健，也逐漸塑造黨內溫和派形象，在兩岸議題上的發言較為謹慎，對高雄中間選民的特性也有所掌握。不過，他認為，如果高雄選戰最後重新回到藍綠基本盤正面對決，對柯志恩而言仍較為不利。小笠原指出，這次民進黨高雄市長初選競爭激烈，某種程度讓人聯想到2018年的情況，而柯志恩自然也希望能複製當年韓國瑜掀起「韓流」、翻轉高雄的選舉奇蹟。但他分析，高雄民進黨各派系與支持者對2018年的經驗記憶深刻，尤其當年初選分裂，加上未能及時因應「韓流」崛起，最終付出失去高雄執政權的代價；因此這次民進黨的整合與凝聚力都比2018年更強。在這樣的情況下，小笠原認為，即使柯志恩持續經營中間選民，國民黨若要再次複製2018年的高雄翻轉局面，「並不容易突破」。