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實測iPhone 18 Pro缺點曝光！影視颶風：可變光圈有眩光問題

▲中國科技影視創作團隊「影視颶風」創辦人Tim實測iPhone 18 Pro相機，發現可變光圈開到最大，會有很明顯的眩光問題。（圖／影視颶風YouTube）

強調iPhone 18 Pro把光圈收起來時，顯示是相當正常的，不太會影響拍攝，但如果把光圈開到最大，畫面中就會有很明顯的眩光問題

可變光圈爆眩光！果粉喊退訂iPhone 18 Pro：想等明年了

如果要解決眩光問題也很簡單，就是直接把光圈收起來，但就摧毀了可變光圈本身的意義，讓Tim感嘆，「如果沒有這個問題，我是會給iPhone 18 Pro攝影能力很高的評價」。

▲Tim分析，iPhone 18 Pro系列光圈全開時，只要有一點點光從側面進入，就會看到大塊的眩光，只有在很完美的環境下，才能在拍攝得到乾淨的畫面。（圖／影視颶風YouTube）

iPhone 18 Pro可變光圈是什麼？主打4組光圈值夜拍更棒

iPhone 18 Pro系列將於明（18）日正式開賣，中國科技影視創作團隊「影視颶風」（Mediastorm）搶先開箱實體新機，並實測分析iPhone 18 Pro性能，，畫面曝光後也讓一票果粉傻眼直呼「想退貨了！」中國科技影視創作團隊「影視颶風」（Mediastorm）於昨晚在YouTube頻道藉由影片分析iPhone 18 Pro系列與iPhone Duo的深度實測影片，創辦人Tim在影片中提到，今年iPhone 18 Pro的主攝像鏡頭，多了一個6片光圈結構，可以從物理層面控制拍攝時的進光量，控光效果不錯，最小和最大光圈會相差7倍。但Tim指出，雖然可變光圈優點多，但在實測中發現很明顯的缺點，也就是「眩光」，，「這個眩光實在是太嚴重了，是沒有辦法無視的」。Tim分析可能原因，指出iPhone 18 Pro系列光圈全開時，只要有一點點光從側面進入，就會看到大塊的眩光，只有在很完美的環境下，才能在拍攝時得到乾淨的畫面。影片曝光後，隨即引發大量討論，也被轉傳至Threads上，讓一票果粉傻眼留言「iPhone 18 Pro可變光圈讓眩光也ProMax了....還是回頭買17好了」、「我想退訂了」、「我決定退貨了，等明年20週年大改款」。據了解，iPhone 18 Pro與iPhone 18 Pro Max本次最大亮點在於支援全新的可變光圈主鏡頭設計，配備全新4,800萬像素Pro融合主相機，由6片雷射切割葉片由精密轉輪結構控制，並支援ƒ/1.48、ƒ/1.8、ƒ/2.8至ƒ/4.0共4組光圈切換，能實際收縮與咬合來控制進光量。根據蘋果官方介紹，可變光圈能自動調整以呈現更出色的光線與景深效果，無論是隨手一拍的人像照，或是電影感十足的影片，都能拍出最佳效果，如今卻傳出眩光問題，對於追求更高畫質與攝影體驗的果粉來說，可能會因此對實際拍攝效果產生疑慮。