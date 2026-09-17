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即將投身2026年名古屋亞運中華棒球代表隊的台灣旅美左投林昱珉，今（17）日在小聯盟3A迎來赴日前的最後一次實戰登板。代表響尾蛇3A出戰巨人3A的林昱珉先發主投7局僅被敲出2支安打、失1分，並送出6次三振且零保送，締造個人小聯盟生涯首度在3A投滿7局的里程碑。最終響尾蛇3A以3：2獲勝，林昱珉順利進帳本季第9勝，帶著最佳狀態準備與中華隊會合。林昱珉今年對戰巨人3A可謂頗有心得，先前就曾投出6.1局失1分的代表作。今日再度作客巨人3A，林昱珉前4局投得風生水起，讓對手12上12下完全無法踏上壘包。直到5局下半，林昱珉才被敲出三壘安打打破無安打金身，並因內野滾地球失掉全場唯一1分；6局下雖然再挨二壘安打，但林昱珉隨即連續飆出2次三振化解危機；7局下則再次繳出乾淨俐落的3上3下、完美完成先發任務退場。全場林昱珉用球精簡，共投82球，球速最快達到93.2英里（約150公里）。此役過後，他本季對戰巨人3A的 5 場先發中，累積25.2局僅掉6分，防禦率是相當不錯的2.10，堪稱名副其實的「巨人殺手」。本場先發結束後，林昱珉本季在小聯盟留下28場出賽、9勝9敗、129局送出97次三振、ERA 5.16、WHIP 1.46的成績單，投球局數寫下旅美生涯新高。完成亞運前的最後一次實戰調整後，林昱珉將直接前往日本向中華隊報到。中華隊預計於明日啟程前往日本名古屋，並在21日迎來本屆賽事首戰，直接硬碰尋求連霸的勁敵韓國隊。林昱珉帶上這場7局高優質先發的好手感，將成為中華隊先發輪值中最值得信賴的王牌左投。