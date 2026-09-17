民進黨台北市長參選人沈伯洋今（17）日召開「市長，我給你聽好的！」競選歌曲發布記者會，且跟著女兒「小麻糬」一起錄音完成，歌曲由台語歌后PiA吳蓓雅、金曲歌王周自從共同演唱，並由金曲製作人柯智豪操刀，同時推出「1+5共創計畫」，邀民眾以台北為題創作歌曲，獲選作品將實體製作並線下演出。沈伯洋分享，對唱歌實在不在行，錄音時在柯智豪不斷鼓勵下愈唱愈有信心，聽了才發現「慘不忍睹」。
「1+5共創計畫」
沈伯洋競辦總幹事吳思瑤公布「1+5共創計畫」，其中「1」是今日公布的一首競選歌曲，由吳蓓雅、周自從與沈伯洋共同演唱，並由金曲製作人柯智豪操刀製作；同時也已有許多支持者為沈伯洋、為台北創作歌曲，因此也邀請更多民眾發揮創意，「5」是邀集5位跨界創作者組成共創導師團，各自挑選一首喜愛的作品，所有作品都會納入播放清單，獲選作品則會實體製作並線下演出。
沈伯洋指出，共創導師團邀請柯智豪、作家工頭堅、作家盧建彰、音樂製作人蕭賀碩及陳律融組成，歡迎所有年滿18歲的台灣人參與投稿，只要內容與台北相關，曲風無設限，長度1分30秒至3分鐘，使用AI也請務必標明，活動期限即日起至10月2日止，報名請洽官網。
沈伯洋笑說，對於唱歌實在不在行，但在錄音室會戴著耳機所以聽不太到他的聲音，加上柯智豪又隔著錄音室玻璃鼓勵、稱讚，他就愈唱愈有信心，結果聽了才知道是慘不忍睹，甚至聽到吳蓓雅、周自從的天籟嗓音，更顯得其歌聲多麼弱。
柯智豪讚沈伯洋溫暖、有耐心
柯智豪分享，以往一直覺得市長高高在上，但實際和沈伯洋接觸後覺得是溫暖、熱情且有耐心的人，也如同競選歌詞，要用真心、溫暖的洋流改變台北市。
盧建彰則說，他為競選歌詞寫詞，同時這也是他心中的想法，期待找回台北順利的模樣，而每個人心中對台北都會有愛甚至憂愁，期待大家可以將這些情緒化為創意，和洋流一起讓台北順起來。
工頭堅也透過影片分享，日前看到沈伯洋介紹上野驛音樂背後的歷史文化淵源，他還特別實地查證，對沈伯洋的博學留下深刻印象，而競選歌曲徵選也期待看到更多元的風格，當然他的強項著重在民歌，因此特別期待民歌類型的作品。
對於港墘跨基隆河自行車專用橋是否衝擊內湖交通，沈伯洋受訪時說明，環狀線東環段動工後，交通黑暗期已經開始，應思考如何透過不同交通選項疏解既有壓力，而北市府原就鼓勵「鐵馬通勤」，因此他提出擴張自行車路網，並結合微森林增加樹蔭以提升騎乘誘因，「鐵馬通勤是台北市政府一直想要推廣但還沒有推廣成功的事情，我們想要把它做得更好」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
沈伯洋競辦總幹事吳思瑤公布「1+5共創計畫」，其中「1」是今日公布的一首競選歌曲，由吳蓓雅、周自從與沈伯洋共同演唱，並由金曲製作人柯智豪操刀製作；同時也已有許多支持者為沈伯洋、為台北創作歌曲，因此也邀請更多民眾發揮創意，「5」是邀集5位跨界創作者組成共創導師團，各自挑選一首喜愛的作品，所有作品都會納入播放清單，獲選作品則會實體製作並線下演出。
沈伯洋指出，共創導師團邀請柯智豪、作家工頭堅、作家盧建彰、音樂製作人蕭賀碩及陳律融組成，歡迎所有年滿18歲的台灣人參與投稿，只要內容與台北相關，曲風無設限，長度1分30秒至3分鐘，使用AI也請務必標明，活動期限即日起至10月2日止，報名請洽官網。
沈伯洋笑說，對於唱歌實在不在行，但在錄音室會戴著耳機所以聽不太到他的聲音，加上柯智豪又隔著錄音室玻璃鼓勵、稱讚，他就愈唱愈有信心，結果聽了才知道是慘不忍睹，甚至聽到吳蓓雅、周自從的天籟嗓音，更顯得其歌聲多麼弱。
柯智豪分享，以往一直覺得市長高高在上，但實際和沈伯洋接觸後覺得是溫暖、熱情且有耐心的人，也如同競選歌詞，要用真心、溫暖的洋流改變台北市。
盧建彰則說，他為競選歌詞寫詞，同時這也是他心中的想法，期待找回台北順利的模樣，而每個人心中對台北都會有愛甚至憂愁，期待大家可以將這些情緒化為創意，和洋流一起讓台北順起來。
工頭堅也透過影片分享，日前看到沈伯洋介紹上野驛音樂背後的歷史文化淵源，他還特別實地查證，對沈伯洋的博學留下深刻印象，而競選歌曲徵選也期待看到更多元的風格，當然他的強項著重在民歌，因此特別期待民歌類型的作品。
對於港墘跨基隆河自行車專用橋是否衝擊內湖交通，沈伯洋受訪時說明，環狀線東環段動工後，交通黑暗期已經開始，應思考如何透過不同交通選項疏解既有壓力，而北市府原就鼓勵「鐵馬通勤」，因此他提出擴張自行車路網，並結合微森林增加樹蔭以提升騎乘誘因，「鐵馬通勤是台北市政府一直想要推廣但還沒有推廣成功的事情，我們想要把它做得更好」。
更多「2026九合一」相關新聞。