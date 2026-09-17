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▲北京千金失蹤26年！骨瘦如柴淪農村禁臠（圖／截自南華早報）

一起讓全中國社會為之震怒的失蹤懸案，近日終於水落石出！一名出身北京富裕家庭、失蹤長達26年的女子，如今在社群媒體用戶與志工的接力協助下，透過DNA檢測戲劇性地與家人重逢。然而她如今骨瘦如柴、滿頭白髮的模樣，與失蹤前光鮮亮麗的精英形象形成強烈反差，事件曝光後再度掀起中國社會對人口販賣與強迫婚姻問題的憤怒聲浪。綜合《南華早報》等海外媒體16日報導，目前居住在山東省農村地區的孫美華，今年56歲，近日透過DNA檢測，與住在北京的親哥哥在失蹤26年後成功重聚。事情的轉折起於一名網名「楚欣」的社群媒體用戶。她前往孫美華所在的農村地區，將所見所聞拍成影片上傳網路，畫面中的孫美華頭髮花白、體弱多病，行為舉止更呈現出明顯的認知障礙症狀。不過令人驚訝的是，儘管認知功能受損，她卻仍能記得一些行業術語，還能用工整清晰的筆跡寫出自己的姓名、幾個疑似親戚的名字，以及北京的主要地名，種種反差讓周遭人士都相當震驚。根據一位志工發布、後來又遭刪除的貼文內容，孫美華其實出身相當顯赫。她1968年出生於北京一個富裕家庭，英語相當流利，過去還曾學習過芭蕾舞與交誼舞，堪稱不折不扣的精英人士。然而命運卻在2000年出現急轉直下的轉折，她突然人間蒸發、下落不明，家人多年來四處奔走尋人，卻始終一無所獲。直到這次事件曝光，人們才發現，孫美華這些年來，其實一直與一名年紀比她大約20歲、外號「龍叔」的男子同住在山東省，兩人之間的確切關係至今仍不明朗。楚欣得知孫美華的處境後，將自己的手機交給「龍叔」，藉此取得孫美華身份相關的線索資訊,隨後由一個民間志工組織出面安排DNA檢測,才終於證實她在北京確實有一位親生哥哥。令人遺憾的是，孫美華的父母早在她失蹤之前就已經雙雙過世，終究沒能等到女兒被尋回的這一天，徒留無盡遺憾。目前，這起案件是否涉及人口販賣，仍有待進一步釐清，犯罪者是否會遭到法律制裁，同樣尚無定論。當地政府目前也尚未公開說明，與孫美華同住多年的「龍叔」是否涉及任何非法行為。值得注意的是，這起事件曝光後，網路上已出現明顯的審查跡象，相關影片與貼文正陸續遭到刪除，動作之快也引發外界更多聯想與質疑。根據中國法律，拐賣婦女兒童者最高可處10年有期徒刑，情節嚴重者甚至可判處無期徒刑或死刑,刑責相當嚴厲。事件曝光後，不少中國網友都在網路上疾聲呼籲，要求當局徹底查明整起案件真相。一名網友忍不住懇求，「一個女人的生活被徹底毀了。必須找到並懲罰肇事者。」另一名網友則感慨表示，「這讓我想起了上世紀90年代的案例，人們被帶到農村，被迫結婚，被剝奪了自由。」他更進一步補充,「社會發展了，法律保護也加強了，但仍然有一些受害者被遺棄在社會看不到的地方」,道出許多網友對這類長期被忽視角落的深深不安與憤怒。