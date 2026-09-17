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iPhone 18 Pro資費比去年貴多少？

▲中華電信iPhone 18 Pro資費，即便選擇最高2699元資費，綁約4年，購機價還要2300元，未能直接0元帶走。（圖／官方提供）

今年中華電信無法直接0元購機

▲遠傳選擇最高2699元資費，綁約4年，可用0元帶走iPhone 18 Pro。（圖／官方提供）

1399元三家全部20800元 真正差別在贈品

▲台灣大哥大iPhone 18 Pro 256GB搭配月租1399元方案，專案價20800元；若選擇最高2699元資費，可直接0元帶走。（圖／官方提供）

9/18三大電信iPhone 18 Pro開賣懶人包

▲台灣大哥大iPhone 18 Pro首賣「頭香」黃先生連續第三年拔得頭籌，今特地從雲林北上，提前34小時在文創門市外搭帳篷排隊。（圖／民眾提供）

蘋果iPhone 18 Pro明（18）日正式開賣，中華電信、台灣大哥大、遠傳資費也全數出爐，今年新機不只空機變貴，電信綁約價同樣跟著上漲。以最多人關注的iPhone 18 Pro 256GB來看，去年iPhone 17 Pro官方售價39900元，今年iPhone 18 Pro漲至44900元，貴了5000元；資費方面，今年中華電信取消了「0元購機」方案，台灣大、遠傳仍可用2699元、綁48個月0元帶走，中華電信則還要2300元。從最常見的1399元資費比較，去年iPhone 17 Pro 256GB搭配48個月方案，中華電信專案價15800元，台灣大、遠傳則都是15300元；今年換成iPhone 18 Pro 256GB後，三大電信價格全部拉高至20800元。如果目標就是「0元帶走iPhone Pro」，今年三家也出現明顯差異。去年iPhone 17 Pro 256GB，中華電信、台灣大、遠傳只要選擇月租2699元、綁約48個月，三家都能做到專案價0元，今年iPhone 18 Pro 256GB則只有台灣大、遠傳2699元、48個月0元購機，中華電信專案價仍要2300元。若搭配VIP、舊換新等其他折扣，實際購機支出仍可再下降，但如果只看單純資費專案價，今年已不是三家全部0元。不過，0元不代表總支出最低，2699元綁48個月，4年月租就要129552元，因此原本沒有高資費需求的人，沒必要單純為了0元手機升級到2699元方案。若是目前就需要5G吃到飽，1399元可說是今年最好比較的資費級距。iPhone 18 Pro 256GB搭配月租1399元、綁48個月，中華電信、台灣大、遠傳專案價；若綁36個月也同樣都是26300元，單看手機價格幾乎沒有差異，真正要比較的是加碼優惠：時間：9月18日上午8點正式開賣地點：全台近500間指定服務據點、網路門市；台北首賣活動於台北東區服務中心舉行優惠：1399元以上指定方案送Apple購物金2000元；999元以上舊換新加碼2000元；VIP最高折5000元抽獎：先前完成首賣登記者有機會抽iPhone 18 Pro Max 1TB共2名、Hami Point 18000點共16名；360名中獎者另享3600元購物優惠。時間：9月18日上午7時20分開放入場及發號碼牌，8時20分首賣活動開始地點：臺北文創myfone直營門市優惠：前20名完成iPhone 18 Pro指定專案申辦，可獲指定手機殼；VIP最高折5000元、舊換新最高38500元抽獎：前20名可抽MacBook Air、MacBook Neo、AirPods Pro 3；1399元以上指定專案另可抽18組價值13萬元的「Apple尊爵旗艦組」。時間：9月18日上午9點地點：遠傳台北三創資訊園區門市，位於三創生活園區1樓優惠：前50名申辦心5G 999元以上指定方案搭配iPhone 18 Pro系列，專案價直接再折5000元；另有舊換新最高5萬元、VIP最高折5000元、8GB國外漫遊流量券抽獎：現場抽iPhone 18 Pro Max 1台、iPad 2台；上市期間再抽600名「去哪吃APP」1800元美食金。