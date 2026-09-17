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沈伯洋口才更勝「問A答B」！她戳破真相：蔣萬安只剩血統

民進黨台北市長參選人沈伯洋15日晚間現身公館商圈掃街拜票，據競選團隊說法，現場約有逾千名支持者到場，從夜市周邊一路延伸至汀州路，隊伍綿延超過200公尺，掀起一股「洋流」旋風，引發政壇高度關注。對此，作家謝宜安分析，台北市民可能自認有在挑「誰最優秀」，不過真正的靈魂拷問：「如果你要一個菁英，今天有一個真貨，你為什麼要選一個假貨？」「推沈伯洋選台北市長真是聰明，他往旁邊一站，蔣萬安就有種，看起來什麼都像假貨的感覺。」謝宜安認為，，舉凡郝柏村之子郝龍斌、章孝嚴之子蔣萬安，柯文哲也因為柯媽媽的活躍兒子形象鮮明；而沈伯洋破圈的關鍵是王偉忠節目上的理想晚輩形象，台北市民應該真的有某種兒子情結。謝宜安直言，。兩人同樣都是讀建中，蔣萬安是政大外交雙法律、留美法律博士（J.D）；沈伯洋則是台大法律系、留美法律犯罪與社會學博士（Ph.D），而雙方甚至都同樣在美國賓州大學唸碩士。謝宜安指出，沈伯洋是「典型建中裡會出現的那種強者同學」，但看蔣萬安就覺得「不知道他是不是我們最瞧不起的那種、靠關係進建中的人」；同樣是政大畢業的她，更不諱言自嘲：「我們是因為喜歡政大才唸政大的嗎？不是！我們是因為考不上台大！」如果蔣萬安考得上台大法律，恐怕也不用婉轉進入政大外交再雙主修法律。謝宜安表示，蔣萬安這個人的主要優勢，「一是年輕，二是口才好，三是講稿背得一字不漏」，但，在面對記者提問多樣時，沈伯洋講話速度極快，居然還有辦法在短短一段回答裡起承轉合，問A答A+，重點講完，順便附贈一個笑話，幽默等級堪比脫口秀。「沈伯洋對上蔣萬安，是對台北市民提出一個重要的靈魂拷問——如果你要一個菁英，今天有一個真貨，你為什麼要選一個假貨？」謝宜安狠問，台北市民繼續選蔣萬安，她覺得沒問題啊，就是拿掉遮羞布，露出本來面目而已，不過這也是要付出一點面子的代價。