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▲二伯今迎接「hahababy 2.0」，透露品牌邁入全新篇章。（圖／HAHABABY IG@hahababyselect）

蔡阿嘎妻子二伯創立的親子品牌「HAHABABY」因捲入抄襲爭議而遭到抵制，官網日前悄悄關閉、全面更新，今（17）日重新開站，宣布迎來「hahababy 2.0」除了公開新LOGO，二伯也感性表示：「2.0 不是推翻過去，而是更清楚什麼該改變、什麼值得留下。生活即 hahababy、對台灣製造的珍惜，我們會繼續守著。」對於過去不足與疏忽的地方，團隊也重新檢視全站商品與流程，認真改進。二伯今迎接「hahababy 2.0」，透露邁入全新篇章，團隊將這份對家人的愛和陪伴延伸至生活的每個角落，從今日起品牌不再只是單純的服飾與母嬰用品，還有一日三餐的美味食品、保養日常，到實用的服飾配件與包袋。讓hahababy充滿在日常生活中。全新LOGO中，團隊將名字改成小寫，並將微笑弧線融入其中，讓「haha」不只是聲音也成為你我的快樂表情。經歷風波後重新出發，二伯也感性表示：「2.0 不是推翻過去，而是更清楚什麼該改變、什麼值得留下。生活即 hahababy、對台灣製造的珍惜，我們會繼續守著；而過去不足與疏忽的地方，我們也重新檢視全站商品與流程，認真改進。」未來會更成熟、更謹慎，也更知道自己的責任，並期許接下來一步一步，走得更穩。事實上，日前HAHABABY委託律師發表聲明，除了澄清外界質疑，也強調絕無侵權案件，另外關於「兒童毛絨絨雙面外套」商品之標示疑慮，聲明中坦承確實疏漏，有沒標示到的部分，但不影響品質和安全，公司也在8月4日停止販售，重新將庫存進行更換標籤的車縫作業，並希望勿再散布不符事實之消息。