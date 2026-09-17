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⚾2026年中職下半季戰績表（截至9月17日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 樂天桃猿 44 25-19-0 0.568 - 2 中信兄弟 47 26-21-0 0.553 0.5 3 統一獅 46 25-21-0 0.543 1 4 味全龍 45 22-23-0 0.489 3.5 5 台鋼雄鷹 45 19-26-0 0.422 6.5 5 富邦悍將 45 19-26-0 0.422 6.5

⚾2026年中職全年戰績表（截至9月17日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 味全龍 105 61-44-0 0.581 - 2 統一獅 105 55-49-1 0.519 6.5 3 富邦悍將 105 53-52-0 0.505 8 4 樂天桃猿 104 49-53-2 0.480 10.5 5 台鋼雄鷹 105 49-55-1 0.471 11.5 6 中信兄弟 106 46-58-2 0.442 14.5

▲統一獅「新星左投」林詔恩，今日掛帥先發交手中信兄弟。（圖／統一獅提供,2026.9.2）

▲樂天桃猿今日作客新莊球場，推出王牌洋投威能帝先發對決富邦悍將。（圖／樂天桃猿提供,2026.8.4）

▲味全龍今日在天母球場迎戰台鋼雄鷹，推出左投魔神龍先發。（圖／味全龍提供,2026.7.12）

🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。

中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（17）日共3場比賽，A段班的中信兄弟與統一7-ELEVEn獅在臺北大巨蛋進行「傳統一戰」，分別推出伍立辰、林詔恩先發，形成一場「土投新星對決」；樂天桃猿作客新莊球場踢館富邦悍將，由威能帝（Pedro Fernandez）掛帥戰江國豪；味全龍在天母主場迎戰台鋼雄鷹，魔神龍（Marcelo Martinez）先發對決威鳳山（Wilmer Font）。兄弟與獅隊目前排名在下半季第2、3名，雙方今日正面對決，賽果都將影響戰績走勢；桃猿目前暫居第1名，此役交手B段班的悍將，若要鞏固龍頭寶座，今日必須要贏球。🟡大巨蛋賽事、開賽時間18：35兄弟目前排名第2，今日推出土投伍立辰先發，本季出賽17場，拿下3勝4敗，防禦率5.06。伍立辰先本季與獅隊交手4場，吞下1敗，對戰防禦率4.20。獅隊目前排名第3，今日由土投林詔恩掛帥，本季出賽13場，拿下5勝4敗，防禦率2.92。林詔恩本季與兄弟交手3場，吞下2敗，對戰防禦率5.02。網路線上串流：CPBLTV、緯來電視網有線電視：緯來電視網MOD：緯來精采台廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網🟡新莊賽事、開賽時間18：35悍將目前並列第5，今日推出土投江國豪先發，本季出賽12場，拿下3勝3敗，防禦率3.51。江國豪本季與桃猿交手2場，拿下1勝，對戰防禦率0。桃猿目前排名第1，今日由洋投威能帝掛帥，本季出賽16場，拿下8勝5敗，防禦率2.43。威能帝本季與悍將交手2場，拿下1勝1敗，對戰防禦率6.00。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV有線電視：緯來電視網MOD：愛爾達電視廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網🟡天母賽事、開賽時間18：35龍隊目前排名第4，今日推出洋投魔神龍先發，本季出賽17場，拿下5勝5敗，防禦率2.46。魔神龍本季與雄鷹交手2場，拿下1勝1敗，對戰防禦率3.48。雄鷹目前並列第5，今日由洋投威鳳山掛帥，本季出賽1場，拿下1勝，防禦率3.60。威鳳山本季尚未與龍隊交手，這是雙方本季初對決。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道有線電視：緯來電視網MOD：愛爾達電視廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網❗️📍臺北大巨蛋（室內球場）氣溫：27度至28度降雨機率：10%📍新莊球場（室外球場）氣溫：27度至28度降雨機率：10%📍天母球場（室外球場）氣溫：26度至27度降雨機率：10%