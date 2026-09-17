中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（17）日共3場比賽，A段班的中信兄弟與統一7-ELEVEn獅在臺北大巨蛋進行「傳統一戰」，分別推出伍立辰、林詔恩先發，形成一場「土投新星對決」；樂天桃猿作客新莊球場踢館富邦悍將，由威能帝（Pedro Fernandez）掛帥戰江國豪；味全龍在天母主場迎戰台鋼雄鷹，魔神龍（Marcelo Martinez）先發對決威鳳山（Wilmer Font）。《NOWnews》整理出9月17日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。
🟡本文重點摘要
📍中職下半季戰績表
📍中職全年戰績表
📍賽果與戰績走勢
📍臺北大巨蛋先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍新莊球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍天母球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職下半季戰績表（截至9月17日賽前）：
⚾2026年中職全年戰績表（截至9月17日賽前）：
❗️賽果與戰績走勢：兄弟與獅隊目前排名在下半季第2、3名，雙方今日正面對決，賽果都將影響戰績走勢；桃猿目前暫居第1名，此役交手B段班的悍將，若要鞏固龍頭寶座，今日必須要贏球。
兄弟、獅隊正面對決 伍立辰大戰林詔恩
🟡大巨蛋賽事、開賽時間18：35
兄弟目前排名第2，今日推出土投伍立辰先發，本季出賽17場，拿下3勝4敗，防禦率5.06。伍立辰先本季與獅隊交手4場，吞下1敗，對戰防禦率4.20。
獅隊目前排名第3，今日由土投林詔恩掛帥，本季出賽13場，拿下5勝4敗，防禦率2.92。林詔恩本季與兄弟交手3場，吞下2敗，對戰防禦率5.02。
📍中信兄弟主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、緯來電視網
有線電視：緯來電視網
MOD：緯來精采台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
桃猿踢館悍將 威能帝掛帥戰江國豪
🟡新莊賽事、開賽時間18：35
悍將目前並列第5，今日推出土投江國豪先發，本季出賽12場，拿下3勝3敗，防禦率3.51。江國豪本季與桃猿交手2場，拿下1勝，對戰防禦率0。
桃猿目前排名第1，今日由洋投威能帝掛帥，本季出賽16場，拿下8勝5敗，防禦率2.43。威能帝本季與悍將交手2場，拿下1勝1敗，對戰防禦率6.00。
📍富邦悍將主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
龍隊主場迎戰雄鷹 魔神龍對決威鳳山
🟡天母賽事、開賽時間18：35
龍隊目前排名第4，今日推出洋投魔神龍先發，本季出賽17場，拿下5勝5敗，防禦率2.46。魔神龍本季與雄鷹交手2場，拿下1勝1敗，對戰防禦率3.48。
雄鷹目前並列第5，今日由洋投威鳳山掛帥，本季出賽1場，拿下1勝，防禦率3.60。威鳳山本季尚未與龍隊交手，這是雙方本季初對決。
📍味全龍主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
❗️9/17中職賽事氣溫、降雨機率一次看：
📍臺北大巨蛋（室內球場）
氣溫：27度至28度
降雨機率：10%
📍新莊球場（室外球場）
氣溫：27度至28度
降雨機率：10%
📍天母球場（室外球場）
氣溫：26度至27度
降雨機率：10%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。
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📍中職下半季戰績表
📍中職全年戰績表
📍賽果與戰績走勢
📍臺北大巨蛋先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍新莊球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍天母球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職下半季戰績表（截至9月17日賽前）：
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|樂天桃猿
|44
|25-19-0
|0.568
|-
|2
|中信兄弟
|47
|26-21-0
|0.553
|0.5
|3
|統一獅
|46
|25-21-0
|0.543
|1
|4
|味全龍
|45
|22-23-0
|0.489
|3.5
|5
|台鋼雄鷹
|45
|19-26-0
|0.422
|6.5
|5
|富邦悍將
|45
|19-26-0
|0.422
|6.5
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|味全龍
|105
|61-44-0
|0.581
|-
|2
|統一獅
|105
|55-49-1
|0.519
|6.5
|3
|富邦悍將
|105
|53-52-0
|0.505
|8
|4
|樂天桃猿
|104
|49-53-2
|0.480
|10.5
|5
|台鋼雄鷹
|105
|49-55-1
|0.471
|11.5
|6
|中信兄弟
|106
|46-58-2
|0.442
|14.5
兄弟、獅隊正面對決 伍立辰大戰林詔恩
🟡大巨蛋賽事、開賽時間18：35
兄弟目前排名第2，今日推出土投伍立辰先發，本季出賽17場，拿下3勝4敗，防禦率5.06。伍立辰先本季與獅隊交手4場，吞下1敗，對戰防禦率4.20。
獅隊目前排名第3，今日由土投林詔恩掛帥，本季出賽13場，拿下5勝4敗，防禦率2.92。林詔恩本季與兄弟交手3場，吞下2敗，對戰防禦率5.02。
📍中信兄弟主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、緯來電視網
有線電視：緯來電視網
MOD：緯來精采台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
🟡新莊賽事、開賽時間18：35
悍將目前並列第5，今日推出土投江國豪先發，本季出賽12場，拿下3勝3敗，防禦率3.51。江國豪本季與桃猿交手2場，拿下1勝，對戰防禦率0。
桃猿目前排名第1，今日由洋投威能帝掛帥，本季出賽16場，拿下8勝5敗，防禦率2.43。威能帝本季與悍將交手2場，拿下1勝1敗，對戰防禦率6.00。
📍富邦悍將主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
🟡天母賽事、開賽時間18：35
龍隊目前排名第4，今日推出洋投魔神龍先發，本季出賽17場，拿下5勝5敗，防禦率2.46。魔神龍本季與雄鷹交手2場，拿下1勝1敗，對戰防禦率3.48。
雄鷹目前並列第5，今日由洋投威鳳山掛帥，本季出賽1場，拿下1勝，防禦率3.60。威鳳山本季尚未與龍隊交手，這是雙方本季初對決。
📍味全龍主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
📍臺北大巨蛋（室內球場）
氣溫：27度至28度
降雨機率：10%
📍新莊球場（室外球場）
氣溫：27度至28度
降雨機率：10%
📍天母球場（室外球場）
氣溫：26度至27度
降雨機率：10%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。