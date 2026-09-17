中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（17）日共3場比賽，A段班的中信兄弟與統一7-ELEVEn獅在臺北大巨蛋進行「傳統一戰」，分別推出伍立辰、林詔恩先發，形成一場「土投新星對決」；樂天桃猿作客新莊球場踢館富邦悍將，由威能帝（Pedro Fernandez）掛帥戰江國豪；味全龍在天母主場迎戰台鋼雄鷹，魔神龍（Marcelo Martinez）先發對決威鳳山（Wilmer Font）。《NOWnews》整理出9月17日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。

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🟡本文重點摘要

📍中職下半季戰績表

📍中職全年戰績表

📍賽果與戰績走勢

📍臺北大巨蛋先發投手對戰資訊、轉播資訊

📍新莊球場先發投手對戰資訊、轉播資訊

📍天母球場先發投手對戰資訊、轉播資訊

📍賽事天氣資訊

⚾2026年中職下半季戰績表（截至9月17日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差
1 樂天桃猿 44 25-19-0 0.568 -
2 中信兄弟 47 26-21-0 0.553 0.5
3 統一獅 46 25-21-0 0.543 1
4 味全龍 45 22-23-0 0.489 3.5
5 台鋼雄鷹 45 19-26-0 0.422 6.5
5 富邦悍將 45 19-26-0 0.422 6.5
⚾2026年中職全年戰績表（截至9月17日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差
1 味全龍 105 61-44-0 0.581 -
2 統一獅 105 55-49-1 0.519 6.5
3 富邦悍將 105 53-52-0 0.505 8
4 樂天桃猿 104 49-53-2 0.480 10.5
5 台鋼雄鷹 105 49-55-1 0.471 11.5
6 中信兄弟 106 46-58-2 0.442 14.5
❗️賽果與戰績走勢：兄弟與獅隊目前排名在下半季第2、3名，雙方今日正面對決，賽果都將影響戰績走勢；桃猿目前暫居第1名，此役交手B段班的悍將，若要鞏固龍頭寶座，今日必須要贏球。

兄弟、獅隊正面對決　伍立辰大戰林詔恩

🟡大巨蛋賽事、開賽時間18：35

兄弟目前排名第2，今日推出土投伍立辰先發，本季出賽17場，拿下3勝4敗，防禦率5.06。伍立辰先本季與獅隊交手4場，吞下1敗，對戰防禦率4.20。

獅隊目前排名第3，今日由土投林詔恩掛帥，本季出賽13場，拿下5勝4敗，防禦率2.92。林詔恩本季與兄弟交手3場，吞下2敗，對戰防禦率5.02。

📍中信兄弟主場轉播資訊

網路線上串流：CPBLTV、緯來電視網

有線電視：緯來電視網

MOD：緯來精采台

廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網

▲統一獅「新星左投」林詔恩，今日掛帥先發交手中信兄弟。（圖／統一獅提供,2026.9.2）
▲統一獅「新星左投」林詔恩，今日掛帥先發交手中信兄弟。（圖／統一獅提供,2026.9.2）
桃猿踢館悍將　威能帝掛帥戰江國豪

🟡新莊賽事、開賽時間18：35

悍將目前並列第5，今日推出土投江國豪先發，本季出賽12場，拿下3勝3敗，防禦率3.51。江國豪本季與桃猿交手2場，拿下1勝，對戰防禦率0。

桃猿目前排名第1，今日由洋投威能帝掛帥，本季出賽16場，拿下8勝5敗，防禦率2.43。威能帝本季與悍將交手2場，拿下1勝1敗，對戰防禦率6.00。

📍富邦悍將主場轉播資訊

網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV

有線電視：緯來電視網

MOD：愛爾達電視

廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網

▲樂天桃猿今日作客新莊球場，推出王牌洋投威能帝先發對決富邦悍將。（圖／樂天桃猿提供,2026.8.4）
▲樂天桃猿今日作客新莊球場，推出王牌洋投威能帝先發對決富邦悍將。（圖／樂天桃猿提供,2026.8.4）
龍隊主場迎戰雄鷹　魔神龍對決威鳳山

🟡天母賽事、開賽時間18：35

龍隊目前排名第4，今日推出洋投魔神龍先發，本季出賽17場，拿下5勝5敗，防禦率2.46。魔神龍本季與雄鷹交手2場，拿下1勝1敗，對戰防禦率3.48。

雄鷹目前並列第5，今日由洋投威鳳山掛帥，本季出賽1場，拿下1勝，防禦率3.60。威鳳山本季尚未與龍隊交手，這是雙方本季初對決。

📍味全龍主場轉播資訊

網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道

有線電視：緯來電視網

MOD：愛爾達電視

廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網

▲味全龍今日在天母球場迎戰台鋼雄鷹，推出左投魔神龍先發。（圖／味全龍提供,2026.7.12）
▲味全龍今日在天母球場迎戰台鋼雄鷹，推出左投魔神龍先發。（圖／味全龍提供,2026.7.12）
❗️9/17中職賽事氣溫、降雨機率一次看：

📍臺北大巨蛋（室內球場）

氣溫：27度至28度

降雨機率：10%

📍新莊球場（室外球場）

氣溫：27度至28度

降雨機率：10%

📍天母球場（室外球場）

氣溫：26度至27度

降雨機率：10%

🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。

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陳柏翰編輯記者

畢業於國立體育大學體育研究所運動社會學組，曾在中華職棒後勤服務 10 年，並擔任《Yahoo Sports》運動記者。因曾留學日本，對「野球留學生」議題特別關注。

現為《NOWnews今日新聞》棒球線記者，採訪足跡遍...