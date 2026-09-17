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積極推動榮邦計畫

從走進台灣到喜歡台灣

外交部長林佳龍前（15）日接見來台參加「第17期外交遠朋進階西班牙語班」的宏都拉斯國會自由黨黨鞭卡利斯（Jorge Cálix）議員，雙方就台宏過往交流及未來合作交換意見。林佳龍表示，台灣與宏都拉斯人民過去在教育、醫療公衛、基礎建設及人才培育等領域累積許多共同努力的成果，面對未來，台灣將保持務實、開放的態度，為彼此創造更多交流與合作的可能。林佳龍表示，這次「遠朋班」共有來自拉丁美洲及加勒比海地區13個國家的20位高階官員及國會議員參訓，透過課程、參訪及交流認識台灣。課程涵蓋台灣民主政治、科技產業、智慧醫療及公共建設等面向，也讓學員有機會親身體驗台灣文化與日常生活。林佳龍期盼，學員能成為台灣的朋友與「親善大使」，並將在台灣的所見所聞帶回自己的國家。林佳龍特別與卡利斯議員談及台灣推動的「總合外交」。林佳龍指出，台灣希望透過「榮邦計畫」，讓外交合作為彼此創造實質利益。台灣樂於將在科技、教育、醫療及產業發展等領域累積的經驗與國際夥伴分享，從人才培育扎根，進一步帶動產業、投資及就業，建立互惠共榮的合作模式。卡利斯議員表示自己「一直都是自由民主理念的捍衛者」，也長期關心台灣。尤其台灣與宏都拉斯人民之間過去曾累積深厚的情誼，從教育、醫療公衛、基礎建設到人才培育，都留下許多共同努力的成果，「當然也有未盡的遺憾」。林佳龍並以台灣與巴拉圭共同推動的「台巴科技大學」為例，表示這就是將人才培育與產業需求連結起來的具體成果。他指出，宏都拉斯鄰近北美市場，也具備產業發展潛力，未來台灣將持續秉持務實、開放的態度，為彼此創造更多交流與合作的可能。卡利斯議員提到，他準備與夫人深度走訪台灣。林佳龍為盡地主之誼，特別致贈自己過去出版的旅遊專書《和林佳龍一起去旅行》，並分享過去擔任交通部長期間走訪台灣13個國家風景區及私房旅遊景點，邀請卡利斯議員伉儷透過旅行一起探索台灣。「從遠朋變成好友，最好的方式，就是親自走進台灣、認識台灣，也喜歡上台灣。」林佳龍表示，他祝福卡利斯議員伉儷接下來的旅程一路順利，也期待下次再見面時，除了持續就雙邊合作交換意見，還能交換更多屬於台灣的旅行故事。