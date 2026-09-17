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市場經費5.5億增至14億 吳旭智：不能拖4年再怪縣府

點名鄭朝方參選縣長 吳旭智：如何治理13鄉鎮市？

喊「縣市合作、竹北升級」 吳旭智：讓縣府變回合作夥伴

竹北東區市場改建案延宕多年，竹北市公所近日將矛頭指向新竹縣政府，指稱行政程序拖延。新竹縣議員吳旭智今（17）日重砲批評，問題不只是東區市場蓋得慢，而是鄭朝方擔任竹北市長以來，屢屢把新竹縣政府當成「政治對手」而不是合作夥伴，遇到爭議先怪縣府，這種對抗式治理，最後付出代價的是竹北市民。吳旭智直言，「不是縣府卡竹北，而是市公所把竹北卡在政治對立裡。」東區市場就是最明顯的例子。鄭朝方2022年底上任後推翻原規畫、重新設計，原訂2024年完工的市場至今仍未動工，經費也由原規畫約5.5億元提高至14億元。針對市公所表示，前朝規畫容積率過低，因此必須重新調整設計，且今年8月已取得建照，吳旭智表示，「改設計可以討論，但不能拖了四年，最後再把責任全部推給縣府。」市民真正關心的是，為何原本已經推進的工程重新歸零、四年過去市場仍在紙上談兵，不能用一句「縣府行政效率太慢」就全部帶過。吳旭智進一步指出，依《零售市場管理條例》第8條規定，鄉鎮市興建公有市場，本來就必須提出工程計畫、財務計畫、營運計畫、攤位數量及配置圖等資料，報請縣主管機關核准。據其掌握，目前市公所連營運計畫都尚未完整通過，「自己該走的程序沒有走完，卻先開記者會怪縣府，這不是解決問題，而是製造政治敵人。」吳旭智批評，鄭朝方現在是新竹縣長候選人，應回答一個最基本的治理問題，「當竹北市長時，光是興建市場就延宕四年，未來又如何治理13鄉鎮市？」地方建設不是靠一個人、一個公所就能完成，交通、教育、治水、市場、都市計畫，每一項都需要縣府與地方政府協調合作。吳旭智並以竹北交通安全改善為例指出，今年竹北發生行人死亡重大交通事故後，部分道路、號誌及標線改善涉及縣府與公所不同權責，需要雙方共同處理；若市公所第一時間只強調「交通歸縣府管」，後續又缺乏有效決策與合作，市民要的安全改善就會一再延後。「治理不是每天找一個敵人，市長更不能靠對抗縣府來證明自己。」吳旭智表示，竹北已是人口快速成長的城市，未來真正需要的是跨層級協調，而不是政治口水。從東區市場到道路安全，縣府與公所一旦陷入政治對抗，再好的建設都可能被拖慢。吳旭智表示，未來若擔任竹北市長，將積極與徐欣瑩所提出的新竹縣治理方向協調合作，讓竹北市公所與新竹縣政府從彼此對立，轉變成真正的合作夥伴。尤其竹北正面臨交通壅塞、人口快速成長、教育空間不足與重大公共建設需求，更需要市長與縣長充分溝通、共同爭取資源。吳旭智強調，他提出「縣市合作、竹北升級」，就是希望結束互相甩鍋的治理模式，「政治人物可以有不同黨派、不同立場，但市民不能因此少一座市場、少一條安全的路。竹北下一階段需要的不是更激烈的政治對抗，而是有人願意把縣府重新變回合作夥伴，讓建設真正往前走。」