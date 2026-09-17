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「黑人」陳建州15日因急性心肌梗塞，緊急送醫接受手術治療，經紀人透露目前休養中，恢復狀況良好。老婆范瑋琪連兩日到醫院探視，今（17）日中午陳建州已轉往普通病房，受訪時被問到發病原因，他坦言應該是平常生活過於繁忙，睡眠不足導致，病發當下血管幾乎全堵住，還好手術後到目前為止都覺得狀況還好，但自己確實有嚇到。陳建州在加護病房觀察兩天，今中午轉至普通病房，他雖躺在病床上，但精神狀況不錯，一見到媒體便揮手打招呼。外界關心他的生活作息，陳建州平時有在運動，透露飲食習慣都跟大家吃的差不多，猜測可能是睡眠問題導致身體出狀況。陳建州直言：「因為我平常睡眠比較少。」擔任PLG聯盟副會長的他，幾乎是24小時待命，很多事情都需要親力親為。他透露自己定期做健康檢查，提到發病過程，陳建州表示血管幾乎全部堵塞，還好醫療團隊在最短的時間內替他進行治療，透露現況說：「昨天胸真的比較悶，手術完以後到目前為止我覺得都還好。」住院期間，陳建州也感謝老婆范瑋琪的陪伴，直呼：「辛苦她了！」也希望透過自己的經歷，讓大家更關注較關注心血管的問題；至於出院時間則需要等待醫生這幾天觀察後再決定。