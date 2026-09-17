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衛冕軍洛杉磯道奇隊本季雖然已經順利鎖定季後賽席位，且國聯西區封王魔術數字降到「M1」，但在追求三連霸的路上，整體表現不如季前預期的輾壓，也讓外界開始盤點道奇在季後賽可能遭遇的「最慘對戰劇本」。美媒《ClutchPoints》撰文指出，道奇就算保住第二種子，也高機率會在分區系列賽碰到天敵雅特蘭大勇士。道奇隊在國家聯盟的最終種子序預計落在第1至第4種子之間。最理想的狀況自然是拿下國聯第1種子，享有主場優勢並能避開強敵；然而若以第2種子晉級，雖然能獲得首輪輪空的寶貴休兵時間，卻極可能在國聯分區系列賽提前碰上「天敵」亞特蘭大勇士隊。道奇近年面對勇士吃足苦頭，本季對戰更是陷入1勝5敗的絕對劣勢。追溯至2021年國聯冠軍賽，道奇當時也是以2敗4勝遭到勇士淘汰。：若道奇在最後關頭讓出第二種子給勇士，意味著道奇不僅失去了首輪輪空優勢，得先打外卡系列賽，可能面對小熊等勁敵，過關後依然要在國聯分區系列賽碰上勇士。：最極端的噩夢情況是道奇連敗失守國西、遭教士逆轉滑落至第四種子。屆時道奇除了要在外卡戰硬碰小熊或費城人，勝出後更得在國聯分區系列賽客場出征國聯第一種子釀酒人隊。道奇目前國聯西區封王的魔術數字僅剩「M1」，只要再拿1勝或教士吞下1敗即可順利封王，勇士隊能否順利搶下第2種子仍有變數。