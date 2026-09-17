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7人角逐金門縣長 陳玉珍45.4%、李文良10.7%

金城鎮支持度66% 藍白支持者逾7成挺陳玉珍

立委表現滿意度56% 競辦：民調僅是選戰參考

2026九合一選舉進入倒數，金門縣長選情亦受到關注。根據最新金門縣長民調顯示，國民黨參選人陳玉珍以45.4%的支持度，無黨籍參選人李文良則以10.7%居次，兩人差距達34.7個百分點。此外，陳玉珍在縣長看好度上為53.4%，民眾對其現任立法委員表現的整體滿意度則為56.0%。陳玉珍競選辦公室表示，各項民調都是選戰過程中的重要參考，團隊會持續傾聽鄉親意見、爭取認同。根據最新金門縣長選舉民調顯示，在七位參選人中，國民黨陳玉珍以45.4%的支持度居首；其次為無黨籍李文良的10.7%，兩人相差34.7個百分點；其餘無黨籍參選人支持度分別為張國威3.5%、洪和成1.1%、張火木0.7%、黃世團0.6%、梁文韜0.4%，另有37.6%受訪者未表態。依該份民調數據，6位無黨籍參選人的支持度合計為17%。在看好度方面，53.4%受訪者看好陳玉珍當選縣長，李文良為6.8%，兩者相差46.6個百分點；張國威1.2%、黃世團、張火木各1.0%，梁文韜0.8%、洪和成0.7%，另有35.1%沒有表態。進一步交叉分析顯示，在行政區部分，陳玉珍在金城鎮獲得66.0%的支持度，其餘鄉鎮支持度亦領先。教育程度方面，陳玉珍在大學及研究所以上族群的支持度分別為50.7%、73.3%。政黨傾向部分，國民黨支持者有77.8%支持陳玉珍，民眾黨支持者則有70.3%；民進黨支持者有60.5%支持李文良、17.1%支持陳玉珍。若與看好度交叉分析，在回答支持李文良的受訪者中，也有34.9%看好陳玉珍當選縣長。針對陳玉珍在立法委員任內的整體施政與服務表現，民調顯示，有56.0%的民眾表示滿意，其中非常滿意25.1%、還算滿意30.9%；不滿意者占14.6%，包括不太滿意11.7%、非常不滿意2.9%，另有29.5%無反應。陳玉珍競選辦公室表示，各項民調都是選戰過程中的參考，團隊會持續傾聽鄉親意見、爭取認同。對於仍有相當比例選民尚未表態，未來將持續深入各鄉鎮，向鄉親說明縣政理念及未來金門發展方向，不會因單一民調結果改變既定選戰步調。本次民調由國民黨委託雨晴指標行銷股份有限公司進行，訪問地區為金門縣，調查對象為年滿20歲以上成年民眾，調查日期為9月7日至11日，共完成1071份有效樣本；採分層比例隨機抽樣，以中華電信金門縣住宅電話用戶為抽樣母體，並採電話號碼後二碼隨機方式抽取樣本。調查結果依金門縣2026年8月底人口資料，就鄉鎮、年齡及性別進行統計加權；在95%信心水準下，抽樣誤差約正負3個百分點。