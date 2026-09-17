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▲ 副市長姜淋煌指出表示，市府將全力提供必要協助，祝福工程順利完工。 （圖／南市府提供）

台南市漚汪佑昌宮今（17）日舉行新建工程動土大典，來自全台各地宮廟代表、地方仕紳及信眾齊聚見證。市長黃哲表示，佑昌宮多年來投入獨居長者關懷及獎助學金等公益工作，將宗教濟世助人的精神化為實際行動，值得肯定。期盼新廟落成後持續結合地方力量推動公益與社會關懷，讓信仰成為安定人心、促進社會祥和的正向力量。今天的新建工程動土典禮由台南市副巿長姜淋煌代表市長黃偉哲出席，與各界貴賓共同執鏟動土，祝福新建工程順利圓滿、人員平安，盼新廟落成後持續發揮宗教安定人心、傳承文化及關懷地方的力量。黃偉哲表示，台南宗教文化底蘊深厚，各地宮廟不僅是地方信仰中心，也肩負文化傳承、公益慈善及凝聚社區的重要功能。佑昌宮多年來投入獨居長者關懷及獎助學金等公益工作，將宗教濟世助人的精神化為實際行動，值得肯定。姜淋煌指出，佑昌宮新建工程從籌備到今天正式動土歷時五年，建廟基地由10筆土地組成，涉及14位共有人，期間廟方歷經多次溝通協調，在地主、地方人士及各界善信共同支援下順利完成土地整合，相當不容易。他表示市府將全力提供必要協助，祝福工程順利完工。佑昌宮宮主蔡明翰表示，佑昌宮主祀孚佑帝君，此次建廟除希望提供信眾良好的參拜環境，也盼打造一處能長期服務地方、傳承宗教文化的場所。此次動土大典在台北指南宮協助牽線下，邀集全台各地宮廟共襄盛舉，共迎30尊神尊，包括13尊孚佑帝君，以及關聖帝君、天上聖母、玄天上帝等；佑昌宮主任委員郭政賢也逐一走訪各地宮廟邀請參與，期盼藉由此次建廟盛事，深化各地宮廟交流與情誼，共同傳承宗教文化。南市府表示，台南宗教信仰多元、宮廟文化底蘊深厚，各地宮廟除了保存珍貴民俗及傳統文化，也長期投入急難救助、弱勢關懷等公益服務，是凝聚社區、安定人心的重要力量。祝福佑昌宮新建工程順利圓滿，未來持續發揮宗教教化及公益功能。今天動土儀式包括立委謝龍介、市議員蔡蘇秋金、蔡秋蘭、謝舒凡、方一峰、陳怡珍、陳昆和，與立委陳亭妃、賴惠員、王定宇服務處及各議員服務處代表皆到場，共同見證佑昌宮新建工程正式啟動。