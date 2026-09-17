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▲近30輛機車進行兩段式左轉，根本轉不進後方的機車停等區，有9輛還壓在斑馬線上。（圖／江和樹提供，2026.09.17）

待轉格難進、罰單卻照開？議員要求改善

機車族依規定進行兩段式左轉，卻可能因道路設計不良，面臨最高6000元罰款？台中市議員江和樹今（17）日於市議會總質詢時，出示台中市中山附醫前的道路照片，指出當地機車待轉格空間不足、動線設計不佳，導致整排等待左轉的機車停在斑馬線上。警察局長吳敬田表示，若有客觀事實導致難以合規，警方會以勸導代替舉發；江和樹反批「說得很好聽」，事實上騎士已收到檢舉達人舉報、警方開出的罰單，要求警察局與交通局研議改善。江和樹上午進行總質詢時，出示斑馬線上停滿待轉機車的照片。他指出，事發地點就在中山附醫附近的道路，當地交通狀況原就相當複雜，又因道路設計不良，導致機車族「被迫違規」甚至遭開罰的情況不斷發生。江和樹表示，相關問題早已引發網友熱烈討論，始終不見主管機關提出具體解決方案。他進一步說明，機車依規定前往左轉待轉格停等時，只要行進動線壓到斑馬線，就可能依《道路交通管理處罰條例》被處以1800元罰鍰。然而，許多待轉區緊鄰人行道與斑馬線，有些甚至設置在斑馬線後方，台中不少路口都存在類似問題。江和樹引述網友質疑，若要完全不壓到斑馬線，「是要飛過去嗎？」也有人形容「難道機車一靠近格子就會自動傳送進去」，更有網友指出，只要前方第一輛機車停放位置偏移，後方車輛就可能因角度不足，無法順利進入待轉格，只能被迫壓線。交通局長葉昭甫表示，法令規定停止線與斑馬線之間應間隔2至3公尺，但待轉格在法規上並無硬性規定。警察局長吳敬田則說，依《道路交通管理處罰條例》規定，若因客觀事實導致無法合規，例如機車數量過多，車輛自然從待轉區向外溢出，警方會採取勸導方式代替舉發。江和樹對此不滿表示「事實真相就是有機車族收到罰單！」他指出，只要機車靠近或壓到斑馬線，且未禮讓行人，就可能遭到開罰。江和樹質疑，警方雖表示可以勸導，但若案件是由檢舉達人提出，員警「敢不開罰嗎？難道要等著被辦瀆職？」江和樹強調，自己不是替違規者說話，但相信多數騎士並不想違規，只希望遵守規則、安全回家。他表示，機車停在斑馬線上可能是迫不得已，政府應該解決人民面臨的問題，而不是因道路設計不良，讓民眾陷入「守法也可能受罰」的困境。吳敬田則表示，將儘快與交通局研議改善方式。