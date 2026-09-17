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美國第一島鏈「戰略收縮」 張亞中：日本補上前沿角色

點名無人機、退將來台 稱美日台「隱形戰略聯盟」成形

列台灣3風險 憂產業被納入對抗架構

赴北京不是「百分百附和」 張亞中：要讓台灣需求被聽見

孫文學校總校長張亞中昨（16）日出席在中國北京舉行的香山論壇表示，美國近年在第一島鏈進行「戰略收縮」，但並非全面退卻，而是希望由盟友分擔前沿壓力，其中日本正逐步填補這項角色。他並以台日科技、安全合作為例，認為美國正促成美日台三方的「隱形戰略聯盟」，表面上是產業與科技合作，背後卻牽涉軍事戰略布局，最終台灣恐成為承擔衝突代價的一方。張亞中分析，美國近年基於國力及全球戰略配置，在第一島鏈重新調整部署，但「戰略收縮」並不代表退卻，而是希望尋找盟友補上第一線角色。他認為，「毫無疑問，這個角色就是日本」。從前日本首相安倍晉三過去提出「台灣有事即日本有事」，到日本政壇討論「存立危機事態」等概念，都顯示日本正在區域安全議題上扮演更積極角色。張亞中指出，美國需要日本分擔第一島鏈的前沿壓力，日本則希望藉此提升自身安全與軍事角色，雙方戰略需求相互呼應。張亞中並以日本自衛隊退休將領來台、日本政治人物頻繁訪台，以及台日無人機等科技合作為例，認為看似產業與科技交流，實際上也可能與區域安全及軍事戰略相互連動。他將這種互動形容為美日台三方逐漸形成「隱形戰略聯盟」。不過，這並非三方政府正式公布的聯盟名稱，而是張亞中對近年美日台互動所作的政治與戰略分析。張亞中進一步提出台灣可能面臨的3項風險。首先，台灣科技產業可能在安全合作名義下被納入區域軍事對抗架構，原本的產業合作逐漸與安全戰略綁在一起。其次，他認為，美國一方面推動台積電等先進半導體產能赴美投資，另一方面又鼓勵日本在台海安全議題扮演更積極角色，使台灣的產業及安全利益同時受到牽動。第三，一旦台海真的爆發衝突，張亞中認為，美國位居後方、日本站上前沿，但實際承受戰爭破壞與經濟衝擊的仍會是台灣，因此不應只看到科技合作可能帶來的利益，也必須評估背後的安全代價。談到這次參加香山論壇，張亞中也強調，自己赴北京並不是「百分之百附和大陸所有的主張」，而是希望讓與會者聽見台灣真正需要的東西。他表示，兩岸目前情勢雖然不利，但仍有努力與溝通空間，因此此行除了向台灣社會提出警示，也希望提醒北京，不應因目前局勢困難就放棄改善兩岸關係。