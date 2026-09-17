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飛天小女警穿熊熊裝！7大打卡點、夾娃娃機超萌必拍

▲快閃店設置《熊熊遇見你》夾娃娃機造型打卡點，還藏有角色被「夾起來」的逗趣設計。（圖／信賴互動提供）

▲《飛天小女警X熊熊遇見你》快閃店打造聯名相片牆，六名人氣角色可愛同框。（圖／信賴互動提供）

破百款周邊一次買！絨毛髮夾、側背包、杯墊全登場

🟡《飛天小女警X熊熊遇見你》快閃店資訊

▲《飛天小女警X熊熊遇見你》推出多款聯名側背包，將角色互換造型與跨界圖素印上包身。（圖／信賴互動提供）

▲聯名捲尺共有5款設計，花花、泡泡、毛毛與熊熊三兄弟通通入鏡。（圖／信賴互動提供）

▲《飛天小女警X熊熊遇見你》推出5款圓鏡，收錄角色互動及聯名造型。（圖／信賴互動提供）

▲聯名鏡面磁鐵共有5款設計，包含飛天小女警抱著熊熊玩偶及角色同框圖樣。（圖／信賴互動提供）

《飛天小女警》花花、泡泡、毛毛要和《熊熊遇見你》三兄弟一起來台北啦！《飛天小女警X熊熊遇見你》快閃店將於9月24日至10月28日在台北三創生活園區1樓登場，以「Power Playdate」為主題打造7大拍照打卡點，飛天小女警戴上熊熊連帽、熊熊三兄弟則換上三姊妹經典服裝，還有超萌夾娃娃機、角色氣球牆等場景。現場同步推出超過百款全新周邊，從絨毛造型髮夾、別針、吊飾，到側背包、杯墊、無框畫通通有。本次快閃店最大亮點就是《飛天小女警》與《熊熊遇見你》的角色互換設計，主視覺中，花花、泡泡、毛毛分別戴上熊熊造型連帽，大大、胖達與阿極則換上《飛天小女警》的招牌服裝，六名角色同框出擊。現場規劃7大打卡點，包括「主視覺區」、「氣球迎賓區」、「冰棒迎賓區」、「飛天小女警夾娃娃機」、「熊熊遇見你夾娃娃機」、「超Q氣球大集合」及聯名相片牆。其中夾娃娃機區直接將六名角色搬進大型機台場景，胖達與泡泡還會出現彷彿被夾娃娃機爪子夾起來的逗趣畫面；店鋪後方則有花花拿著巨大大大氣球、阿極抱著毛毛氣球的角色牆，適合粉絲一次拍好拍滿。商品部分一口氣推出超過百款新品，其中「花花X大大」、「泡泡X胖達」、「毛毛X阿極」等跨界組合被做成絨毛造型別針與髮夾，另外還有6款絨毛造型吊飾，讓角色直接掛上衣服或包包。想找實用款也有不少選擇，包括5款圓鏡、4款側背包、陶瓷杯墊、愛心流沙杯墊、大木杯墊、ID卡套、鏡面磁鐵及捲尺等；居家收藏則有無框畫及招牌燈箱，把飛天小女警與熊熊三兄弟打電動、遊樂園玩耍等聯名圖素搬進生活空間。目前已公布部分商品售價，圓鏡180元、側背包480元、陶瓷杯墊180元、捲尺148元、愛心流沙杯墊280元、鏡面磁鐵168元、大木杯墊238元，無框畫則依款式售價550元或650元。📌日期：2026年9月24日至10月28日📌地點：台北三創生活園區1樓（台北市中正區市民大道三段2號）📌時間：11：00至21：30