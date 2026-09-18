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以下文本文重點：

BIGABANG演唱會日期

BIGABANG演唱會票價

BIGABANG演唱會購票連結

BIGABANG演唱會結帳方式

寬宏系統卡友優先購規定

寬宏系統勝絕招

每人每場次限購2張票卷，且結帳時需使用中國信託信用卡、金融卡結帳

超重要祕訣：開賣前10分鐘重新登入系統，許多人會在門票開賣前半小時就登入系統緊張，不過因為寬宏系統很容易「明明登入了，開賣後卻要求重新登入」，因此建議開賣5到10分鐘前再次重新登入會員，以免被丟出售票頁面外。 超重要祕訣：事先建立「實名制名單」，寬宏系統是採用「先結帳的人優先制度」，因此就算手速再快，但因為沒有先設定好實名制資料，白白浪費時間沒能結帳的話，票還是會跑到別人手裡。 超重要祕訣：另外打好卡號，如同我們前一則所說的，因為系統是先結帳優先，因此不存在「訂單成立時間內結帳都成功一事」，時間就是金錢，趕快結完帳才是上上策，因此事先把卡號打在備忘錄、其他頁面上，才能夠馬上複製卡號結帳「訂單成立」。 超重要祕訣：不要猶豫看到票馬上結帳，接續前兩則所說的，先搶先贏制沒時間讓人猶豫位子究竟在什麼地方，如果真的很想看到歐巴，不要猶豫馬上結帳才是正確的選擇，確保自己可以進場比位子好壞更重要！

▲事先登記好實名制資料超級重要！（圖／翻攝自寬宏售票系統）

BIGBANG高雄演唱會第二波「中國信託卡友優先購」，將於今（18）日下午2點準時在寬宏系統開賣，《NOWNEWS今日新聞》記者用過去血汗淚，為您整理出戰勝寬宏系統的4大祕訣，其中包括「重新登入會員」、「先寫好實名制資料」、「另外打好卡號」、「不要猶豫位置刷到票馬上結帳」，讓您在開賣2分鐘內就順利結帳上岸！2027年2月27日2027年2月28日VIP1 9430元（序號站席）VIP2 9380元（對號座席）VIP3 8880元（對號座席）一般席／8380元、7980元、6980元、6480元、4980元、3980元、2980元輪椅席／3990元；另外手持財管鼎鑽卡的卡友，則有快速通關機會，早上10點至12點限時兩小時可以先買票。根據了解，寬宏系統不需要像遠大系統一樣開賣時先輸入卡號認證，而是在結帳時會自動檢查發卡銀行，若不是中國信託的卡片購票，就算刷到再好的位置，也會自動結帳失敗；就算拿到了優先購票資格，不清楚系統購票流程依然是買不到票，因此接下來記者整理過去搶票辛酸史，不藏私告訴您如何在寬宏系統提高勝率。