BIGBANG高雄演唱會第二波「中國信託卡友優先購」，將於今（18）日下午2點準時在寬宏系統開賣，《NOWNEWS今日新聞》記者用過去血汗淚，為您整理出戰勝寬宏系統的4大祕訣，其中包括「重新登入會員」、「先寫好實名制資料」、「另外打好卡號」、「不要猶豫位置刷到票馬上結帳」，讓您在開賣2分鐘內就順利結帳上岸！
以下文本文重點：
BIGABANG演唱會日期
BIGABANG演唱會票價
BIGABANG演唱會購票連結
BIGABANG演唱會結帳方式
寬宏系統卡友優先購規定
寬宏系統勝絕招
BIGABANG演唱會日期
2027年2月27日
2027年2月28日
BIGABANG演唱會票價
VIP1 9430元（序號站席）
VIP2 9380元（對號座席）
VIP3 8880元（對號座席）
一般席／8380元、7980元、6980元、6480元、4980元、3980元、2980元
輪椅席／3990元
BIGABANG演唱會購票連結
2月27日場次購票連結：https://kham.tw/en04Tz2u2
2月28日場次購票連結：https://kham.tw/en04r3eA3
BIGABANG演唱會結帳方式
本日為「中國信託卡友優先購」，限定中國信託卡友購票。
寬宏系統卡友優先購規定
今日14點起至23點59分為止，為BIGBANG高雄演唱會「中國信託優先購」時間，全卡友都可以在指定時間內到系統購票，每人每場次限購2張票卷，且結帳時需使用中國信託信用卡、金融卡結帳；另外手持財管鼎鑽卡的卡友，則有快速通關機會，早上10點至12點限時兩小時可以先買票。
根據了解，寬宏系統不需要像遠大系統一樣開賣時先輸入卡號認證，而是在結帳時會自動檢查發卡銀行，若不是中國信託的卡片購票，就算刷到再好的位置，也會自動結帳失敗；另外，有經驗網友透露，「持卡人需要是購票的寬宏會員本人」，否則將有可能購票失敗。
寬宏系統勝絕招
就算拿到了優先購票資格，不清楚系統購票流程依然是買不到票，因此接下來記者整理過去搶票辛酸史，不藏私告訴您如何在寬宏系統提高勝率。
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BIGABANG演唱會票價
BIGABANG演唱會購票連結
BIGABANG演唱會結帳方式
寬宏系統卡友優先購規定
寬宏系統勝絕招
BIGABANG演唱會日期
2027年2月27日
2027年2月28日
BIGABANG演唱會票價
VIP1 9430元（序號站席）
VIP2 9380元（對號座席）
VIP3 8880元（對號座席）
一般席／8380元、7980元、6980元、6480元、4980元、3980元、2980元
輪椅席／3990元
BIGABANG演唱會購票連結
2月27日場次購票連結：https://kham.tw/en04Tz2u2
2月28日場次購票連結：https://kham.tw/en04r3eA3
BIGABANG演唱會結帳方式
本日為「中國信託卡友優先購」，限定中國信託卡友購票。
寬宏系統卡友優先購規定
今日14點起至23點59分為止，為BIGBANG高雄演唱會「中國信託優先購」時間，全卡友都可以在指定時間內到系統購票，每人每場次限購2張票卷，且結帳時需使用中國信託信用卡、金融卡結帳；另外手持財管鼎鑽卡的卡友，則有快速通關機會，早上10點至12點限時兩小時可以先買票。
根據了解，寬宏系統不需要像遠大系統一樣開賣時先輸入卡號認證，而是在結帳時會自動檢查發卡銀行，若不是中國信託的卡片購票，就算刷到再好的位置，也會自動結帳失敗；另外，有經驗網友透露，「持卡人需要是購票的寬宏會員本人」，否則將有可能購票失敗。
寬宏系統勝絕招
就算拿到了優先購票資格，不清楚系統購票流程依然是買不到票，因此接下來記者整理過去搶票辛酸史，不藏私告訴您如何在寬宏系統提高勝率。
- 超重要祕訣：開賣前10分鐘重新登入系統，許多人會在門票開賣前半小時就登入系統緊張，不過因為寬宏系統很容易「明明登入了，開賣後卻要求重新登入」，因此建議開賣5到10分鐘前再次重新登入會員，以免被丟出售票頁面外。
- 超重要祕訣：事先建立「實名制名單」，寬宏系統是採用「先結帳的人優先制度」，因此就算手速再快，但因為沒有先設定好實名制資料，白白浪費時間沒能結帳的話，票還是會跑到別人手裡。
- 超重要祕訣：另外打好卡號，如同我們前一則所說的，因為系統是先結帳優先，因此不存在「訂單成立時間內結帳都成功一事」，時間就是金錢，趕快結完帳才是上上策，因此事先把卡號打在備忘錄、其他頁面上，才能夠馬上複製卡號結帳「訂單成立」。
- 超重要祕訣：不要猶豫看到票馬上結帳，接續前兩則所說的，先搶先贏制沒時間讓人猶豫位子究竟在什麼地方，如果真的很想看到歐巴，不要猶豫馬上結帳才是正確的選擇，確保自己可以進場比位子好壞更重要！