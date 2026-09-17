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「多多綠+椰果」變手搖魔王！50嵐、清心店員都勸退

▲有民眾在50嵐指定客製化飲品「多多綠＋椰果」，卻被店員警告會有沉澱物，更有人直接出面解釋原因「就是賣相不佳」。（圖／翻攝Dcard）

多多綠加椰果超難搞！店家收客訴崩潰：分層避不掉

過去有手搖店員分享，某次客人透過外送點了一杯「多多綠+椰果」，事後卻接到對方客訴說「飲料壞掉，裡面有很像花生的東西」，緊急到現場查看狀況，才發現其實只是沉澱問題

椰果本身酸甜與乳酸飲料加在一起，一定會造成分層情況，且避免不了，倘若消費者堅持該點法，「就必須要接受它長得不好看哦！請大家拿到飲料不要責備店員，我們也很無辜呀」。

「多多綠+椰果」手搖飲料搭配看似正常，但其實卻是業界認證的大魔王，連手搖飲料品牌50嵐、清心福全店員都出面勸退，提醒民眾可能出現沉澱情況。但被畏懼的原因不只是賣相不佳，還可能衍生出客訴問題，「多多綠」是非常經典的手搖飲品，主要以綠茶搭配養樂多等乳酸飲品製成，酸甜清爽的口感深受不少人喜愛，而椰果也是常見的飲料配料，口感Q彈嚼勁，但兩者搭配在一起時卻成為手搖飲料業者眼中的魔王。除了50嵐有類似狀況以外，另一家手搖飲大牌「清心福全」也傳出店員勸阻這樣的點法。前清心店員曾出面解釋，雖然門市並沒有強制禁止多多綠搭配椰果，但如果客人指定這個組合，通常會先提醒，主要是因為椰果加入多多綠後，飲品整體外觀容易變得比較混濁，視覺上不一定討喜。「多多綠+椰果」讓一票手搖業者害怕，原因不只賣相不好，更怕的是隨之而來的客訴問題，，「還怪我們沒告訴他，唉！心累累」。就連在台灣擁有多間門市的手搖飲店「京茶山」，旗下分店也特別拍攝短片表示，部分客人喜歡「多多綠+椰果」，但其實非常不推薦該點法，坦言做過許多實測，不是物料壞掉所造成的，