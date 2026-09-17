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國民黨高雄市長參選人柯志恩近日捲入爭議，社群平台上接連出現貼文指控，她出席告別式卻出現向家屬拜票、擺拍的行為，另有網友指控柯團隊向喪家遞送名片，引發輿論熱議。隨著事件延燒，柯志恩團隊出面說明，經查證確實有人員在現場出現不恰當行為，鄭重向家屬致歉。爭議起因於Threads多篇貼文，有網友聲稱柯志恩日前出席阿公的告別式現場，她抱著阿嬤哭的當下，竟指示助理從後方拍照，走之前甚至還叮嚀阿嬤「記得要投我喔」；有另一網友PO文指出，柯志恩來爸爸的告別式弔唁，本來很感謝，結果致意完竟然跟在旁痛哭的喪家一一發名片，「柯志恩妳的團隊是瘋了嗎！！」面對指控，柯志恩一度親自在貼文下方留言反駁，表示網路所稱她在告別式拍照、拜票，「是無稽之談，與個人行為完全不符」，即使在平時其他相對活潑的場合，自己都不會以這樣的方式拜票，更何況是在嚴肅的場合。當時她也要求原PO在12小時內刪除貼文，並公開澄清、道歉，否則將考慮採取法律行動，以維護自身權益。不過，隨著團隊進一步查證，柯志恩團隊坦言，確實有團隊人員在告別式現場出現「行為失據」的情況。團隊說明，相關人員原本是希望能即時提供家屬協助，但在告別式這類場合出現這樣的行為並不恰當，柯志恩得知後也認為相當不妥，已立即要求團隊成員更加謹言慎行，並在此鄭重向家屬致歉。