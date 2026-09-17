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日本首相高市早苗，今（17日）公布內閣改組名單，共有8名閣員留任，財政、外交、經濟及防衛等核心團隊大致維持不變；不過，原總務大臣林芳正離任，由藤井比早之接任，成為這次人事調整的主要變化之一。綜合日媒報導，高市政府這次保留官房長官木原稔、財務大臣片山皐月、外務大臣茂木敏充、防衛大臣小泉進次郎、經濟產業大臣赤澤亮正、經濟財政擔當大臣城內實、經濟安全保障大臣小野田紀美、厚生勞動大臣上野賢一郎。另一方面，總務大臣由藤井比早之接任，林芳正退出內閣；法務大臣改由山下貴司、文部科學大臣由關芳弘、農林水產大臣由簗和生、國土交通大臣由井林辰憲、環境大臣由笹川博義、數位大臣由古川俊治、復興大臣由細野豪志，以及國家公安委員長由葉梨康弘出任。這次改組另一項政治訊號，是日本維新會首次有人入閣，中司宏出任內閣府特命擔當大臣，負責規制改革、行政改革及兒童政策等工作，反映自民黨與維新會的合作，進一步延伸到內閣層級。財經政策方面，片山皐月與城內實留任，顯示高市政府的財經政策路線可望延續。《路透》指出，日本政府計畫自2027年4月起，將食品消費稅率由8%降至1%，為期2年，已敲定相關方案，後續將推動立法程序。高市政府同時承諾，將2027年度新發行國債控制在約40兆日圓。不過，日本10年期國債殖利率近期升至約30年高點，日本政府債務規模也約為GDP的2倍。換句話說，新內閣接下來必須在減輕民眾生活負擔、刺激經濟與維持財政信心之間取得平衡。外交與安保方面，茂木敏充與小泉進次郎，分別留任外務、防衛大臣，代表高市政府的外交與防衛政策將維持連續性。日本政府也預計在今年底前，檢討包括國家安全保障戰略在內的安保相關文件，持續強化防衛能力。而改組後另一個受到關注的焦點，是日本銀行18日的利率決策，市場關注是否將進一步升息，在政府推動減稅與擴張財政的同時，央行若持續升息，將使日本政府面臨更高的利息成本，也可能進一步牽動日圓與國債市場。整體來看，這次高市內閣改組是「人事換血、核心路線延續」：林芳正等部分閣員離閣，財政、外交、防衛與經濟政策的主要掌舵者則大多留任。接下來高市政府將面對的關鍵，就是如何推動減稅與經濟刺激，同時控制財政風險，並在升息環境下，維持日本經濟與金融市場穩定。原文連結：