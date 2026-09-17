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每6單僅接1單、外送平均多等7分鐘

▲Uber Eats表示，專法上路後平台每趟外送成本增加約40%，部分外送合作夥伴更傾向等待疊單，消費者平均送達時間也從27分鐘增加至34分鐘。（圖／記者周淑萍攝）

為什麼外送員「不接單」？Uber Eats點名疊單機制

外送變貴也跟成本有關

外送員平均報酬6週升至420元

▲外送專法上路後，強化外送員權益，但也墊高了平台成本。（圖／翻攝勞動部FB粉專）

點外送明顯感覺「價格變高、速度變慢」，Uber Eats今（17）日公布《外送專法》上路後6週的營運觀察指出，平台每趟外送成本增加約40%，外送合作夥伴接單率也出現下滑，最近一週平均每收到6筆派單，僅承接約1筆；另一方面，消費者平均送達時間也從27分鐘拉長到34分鐘，平均多等7分鐘。Uber Eats認為，關鍵原因與目前「疊單重疊時間重複計算」的報酬方式有關。Uber Eats表示，《外送專法》上路後，整體外送合作夥伴接單率較2025年同期下滑約22%，最近一週更出現平均收到6筆派單，僅承接約1筆的情況，直接影響消費者等待時間。平台數據顯示，專法上路首週平均送達時間約27分鐘，到第6週已增加至34分鐘，平均多等7分鐘、增幅接近26%；商家也可能因媒合效率下降，遇到餐點已做好，卻遲遲沒有外送員前來取餐的情況。Uber Eats將原因指向「疊單」報酬計算方式，所謂疊單，就是外送員一次承接2筆以上、路線相近的訂單，依主管機關目前解釋，疊單中重疊的外送服務時間，仍須分別計入每一筆訂單計算報酬。Uber Eats表示，在這種計算方式下，疊單重複計算的部分，平均每單外送報酬約增加25元，也使平台每趟外送成本較專法上路前增加約40%。平台觀察，部分外送合作夥伴因此更傾向等待、承接報酬相對較高的疊單，其他單筆訂單則可能被略過，使部分訂單必須等待更久，才能媒合到外送員。除了變慢，不少消費者另一個明顯感受就是點外送變貴，Uber Eats指出，目前訂單費用主要分成「商品費用」、「外送費」及「服務費」。其中商品價格由商家自行設定；外送費會依商家、距離、所在地區及即時供需調整，用來支付外送合作夥伴的部分報酬。至於結帳頁面看到的「服務費」，則會依訂單商品總金額及不同地區市場供需調整，用來支應平台處理訂單的營運成本，其中也包含因應《外送專法》增加的成本。Uber Eats坦言，目前仍難以完全吸收疊單計酬所增加的成本，因此在內部優化及成本調整空間有限下，必須持續動態調整消費者端相關費用。Uber Eats數據顯示，2025年同期外送服務期間每小時平均報酬約330元，《外送專法》上路6週後提高至420元，增幅約27%；相較專法規定每小時最低保障245元，高出約71%。Uber Eats強調，公司支持保障外送合作夥伴合理報酬與權益，但認為目前疊單報酬計算方式，已連帶影響外送員接單意願、平台成本、商家取餐等待時間及消費者送達速度，未來將持續與主管機關溝通。