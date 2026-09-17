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台股今（17）日開高走高，權值股買盤回溫，帶動加權指數一路震盪走高，盤中最高衝上46875點，終場上漲439點，以46288點作收，漲幅0.96%，成交量8194.05億元。台積電（2330）今日表現強勢，上漲45元、收在2425元，漲幅1.89%，成為盤面重要支撐。受到美股前一交易日跌多漲少影響，台股早盤以上漲87點、45936點開出，隨後指數維持高檔震盪並持續走高，盤中一度大漲逾500點、觸及46875點，終場漲勢略為收斂，但仍收復46200點關卡。權值股方面，台積電上漲45元至2425元，漲幅1.89%；鴻海（2317）上漲2.5元、收250.5元；廣達（2382）上漲3.5元至344元；長榮（2603）同步上漲3.5元、收242.5元。不過，聯發科（2454）今日走勢相對弱勢，下跌30元至4500元，成為權值股中少數下跌個股。個股表現方面，今日漲幅前5名包括榮創（3437）上漲1.85元、漲幅10%；誠美材（4960）上漲2元、漲幅10%；統新（6426）上漲33元、漲幅10%；瀚荃（8103）上漲12元、漲幅10%；中砂（1560）上漲74元、漲幅9.99%。跌幅前5名則為聯茂（6213）下跌55元、跌幅10%；隴華（2424）下跌0.72元、跌幅8.37%；川飛（1516）下跌1.15元、跌幅7.93%；台光電（2383）下跌390元、跌幅7.67%；台虹（8039）下跌18.5元、跌幅6.72%。整體來看，台股今日在大型權值股支撐下開高走高，加權指數盤中一度衝上46875點，終場雖漲幅略有收斂，仍大漲439點作收；盤面則呈現強弱股並存，部分個股攻上漲停，也有個股出現明顯賣壓。