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▲井柏然（如圖）超認真為劉雯做甜點，讓粉絲都直呼羨慕。（圖／翻攝自微博）

中國男星井柏然最近因陸劇《早春晴朗》爆紅，一舉一動都成為話題，就連跟他交往多年的女友劉雯，也都引發熱議。不過帥氣的井柏然其實是上得了廳堂，也下得了廚房的男神，常常在社群平台分享下廚的模樣。近日他又PO出做甜點的樣子，穿著白背心一整個超居家，還順帶秀了下手臂肌肉，認真模樣人夫感爆棚，旁邊還聽見女生的笑聲，粉絲也猜測他是在為女友劉雯做甜點。井柏然近日分享的影片中，只見他穿著居家白背心配牛仔褲，非常認真的做小餅乾，從糖、牛奶等的比例，以及攪拌、擠奶油畫圖案，每一個步驟都不斷自言自語的非常仔細，邊做還邊直呼很香，其中他還特地做了個「肖恩王子」，手藝非常好。影片最後還放出NG片段，他竟然在擠奶油的部分就大翻車，整個擠花嘴都掉下去、奶油從上下都爆出來，讓一旁拍攝的女生瘋狂大笑，而聲音的主人也就是井柏然的女友劉雯。井柏然還一臉無助的跟女友求助，請她幫自己拿個碗接，並無奈直呼：「這就是大家想看到的翻車嗎？我做到了。」好在井柏然最後展現超強廚藝，成功補救了剛剛翻車的甜點。事實上，井柏然的廚藝已經眾所皆知，除了甜點外，之前還曾醃製過東北鹹菜分給粉絲吃，料理實力早就備受認證。而男神超帥的居家模樣，也讓粉絲紛紛大讚：「井柏然在家做甜點好有人夫感，誰能拒絕廚藝在線的居家男神。」、「這溢出屏幕的溫柔，井柏然這是要憑一己之力重新定義『理想型』啊！」、「拒絕不了一點點…」、「妥妥的寶藏居家男孩。」