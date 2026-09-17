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大罷免時期發起黨外在野大聯盟

國民黨主席鄭麗文在去年大罷免期間發起「黨外在野大聯盟」，希望以「黨外精神」串聯國民黨、民眾黨、無黨籍及不同政治光譜人士，形成制衡力量。擔任榮譽團長的前立委郭正亮昨（16）日表示，未來會選擇較需要關注的選區去幫忙助講，其中，應該會去彰化，也可能前往宜蘭。另外，嘉義市則因涉及藍白合作，同樣受到關注。郭正亮昨上《綠也掀桌》中表示，自己會選擇性參與助講，不會所有場次都跑，主要考量哪些地方需要更多人關注。談到彰化，他透露彰化縣黨部主委蕭景田親自拜託，加上他自己也很想見蕭景田，因此打算到彰化走一趟。郭正亮坦言，他其實不認識國民黨彰化縣長參選人魏平政，反而因為過去曾是民進黨員，認識民進黨參選人陳素月，因此這次決定前往，主要是關心彰化選情。他表示，過去聽過不少蕭景田的故事，認為對方是「非常有情有義的人」，而自己向來比較欣賞這類型的人。至於出任「黨外在野大聯盟」榮譽團長，是否因為認為部分選區選情不夠熱、因此想出面拉抬？郭正亮對此否認，並直言「我們也沒那麼厲害」。他指出，各地本來就有不少藍營重量級人物投入輔選，例如嘉義、彰化都有鄭麗文等人助陣，而且鄭麗文已經前往彰化超過10次，因此並非只有他們投入地方選戰。鄭麗文去年發起黨外在野大聯盟時即表示，「黨外精神」就是面對執政者時，串聯執政黨之外的聲音、發揮制衡力量，並稱聯盟不是只想存在2個月，而是希望在未來關鍵3至5年持續運作。戰鬥藍領袖趙少康則曾形容，大罷免可以成為聯盟的「第一場戰役」，但目標不會只停留在反罷免。