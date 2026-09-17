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前「樂天女孩」洪葳（Dora）去年5 月因捲入已婚富商外遇風波而暫別啦啦隊舞台。今（17）日她在IG上宣布結婚消息，曬出鑽戒並大方公開男方正面照，留言區引來許多啦啦隊女孩、粉絲祝福。Dora去年離開樂天女孩後，向《NOWNEWS今日新聞》透露未來動向，證實轉戰抖音直播，「商業活動與通告也都持續進行中，隨著新的一年到來，期許自己迎接一個全新的開始。」Dora去年遭爆捲入富商小三風波，讓原本清純甜美形象受損，啦啦隊應援工作也一度停擺，雖多次撇清謠言，但人氣仍救不回。她事後被問及爭議，巧妙迴避應答，僅透露近期工作銳減，多了許多個人時間能夠休息，狀態比以往更好。同年底，Dora與樂天球團不續約，並證實2026年起轉戰抖音直播，「商業活動與通告也都持續進行中，隨著新的一年到來，期許自己迎接一個全新的開始。」平時IG也常分享美妝、旅遊美照。今日，Dora則宣布結婚，在社群上PO出鑽戒、兩人甜蜜合照寫下：「我們結婚了！」男方疑似是圈外人，但Dora並未多加透露背景，貼文一出引來許多啦啦隊女孩、粉絲祝福，紛紛留言寫道：「天啊恭喜恭喜」、「歐買尬恭喜你」、「要幸福喔！」、「天啊恭喜恭喜」、「寶貝恭喜你們。」回顧Dora的感情史，她於2024年被爆出和桃園璞園領航猿籃球隊球員林子洧戀愛中，兩人不僅被抓包在IG偷偷放閃，還在同一個地點打卡拍照。對於緋聞，樂天球團當時回應不會干涉女孩們私下的交友狀況，未正面否認消息，不過如今結婚對象並非當初報導中的林子洧。