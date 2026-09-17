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青山「天禪紅茶」腸桿菌科超標百倍 花茶大師多項違規遭罰共13萬

台灣人熱愛手搖飲，街頭巷尾都看得到飲料店。為了維護民眾喝手搖飲的安全，食藥署聯合地方衛生局執行稽查專案。共計查核387家飲冰品業者，其中受到多人喜愛的「八曜和茶」雲林斗六店因「大地覺醒紅茶」總咖啡因含量標示不符規定，挨罰4萬；而台北中正區的「青山」因「天蟬紅茶」檢出腸桿菌科超標，且複查不合格，遭裁處3萬罰鍰。為了維護民眾喝手搖飲的安全，食藥署聯合地方衛生局執行「115年現場調製飲品及冰品稽查專案」。經查核現場調製飲料業者及現場調製冰品業者387家，抽驗448件，經複查後，相關不符規定業者已由地方衛生局處辦。違規業者中，包括「八曜和茶」雲林斗六店的「大地覺醒紅茶」總咖啡因含量不符合標示規定，高雄衛生局依法裁處新台幣4萬元罰鍰；台中豐原區的大苑子因「大苑子蘋果醋」包裝標示不符規定，由嘉義市衛生局裁處來源「中冠食品企業股份有限公司」，新台幣3萬元罰鍰。另外，台北市中正區的「青山」因為「天蟬紅茶」被檢出腸桿菌科1400CFU/ml，超標百倍，經複抽驗不合格，北市衛生局依違反食安法第17條規定，裁處新台幣3萬元罰鍰。台南市中西區「花茶大師 英式紅茶莊園」則因未投保產品責任險、食品逾有效日期、且總咖啡因含量不符合標示規定，標示為無咖啡因，台南市衛生局依規定裁處3萬、6萬及4萬；總計13萬元罰鍰。台北市中正區的「燕窩北投紅茶」的冬瓜茶同樣檢出腸桿菌科超標，同樣因複抽不合格，北市衛生局依法裁處3萬元罰鍰。食藥署呼籲，食品業者落實自主管理，應遵守食安法相關規定，包括未依「連鎖飲料便利商店及速食業之現場調製飲料標示規定」標示，將違反食安法第25條規定，可依同法第47條處3萬元至300萬元罰鍰。食藥署提醒，業者製備流程應符合衛生安全，若製備飲冰品不符衛生標準者，經命限期改正而屆期不改正者，將違反食安法第17條規定，依同法第48條處3萬元至300萬元罰鍰。