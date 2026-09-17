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現年43歲、已正式宣布將於2026年球季結束後退役的底特律老虎隊傳奇右投韋蘭德（Justin Verlander），眼前已經不再有「下一個球季」了。手握3座塞揚獎、1座美聯MVP與3場無安打比賽輝煌成就的他，目前職業生涯只剩下最後一個純粹的心願：在台灣時間9月27日，重新穿上象徵起點的老虎隊戰袍，踏上底特律科美利卡球場（Comerica Park）的投手丘，以一名真正先發投手的姿態完成生涯最後一役。依照老虎球團目前的初步規劃，韋蘭德預計在9月27日、也就是例行賽倒數第2天迎戰芝加哥白襪時登板先發。這一天同時也是球團為他籌備為期一週生涯致敬活動的最終日。不過，老虎總教練辛奇（A.J. Hinch）在面對媒體詢問時態度相當務實，直言這個登板日期目前只能「用鉛筆寫下來」。在迎來9月26日之前，韋蘭德仍必須陸續完成數次實戰牛棚練投以及面對打者的模擬賽（Simulated Game），只要在此期間左髖關節或腿後肌再次出現不適回饋，這場萬眾矚目的告別登板就可能被迫取消。韋蘭德在2005年於底特律開啟大聯盟傳奇篇章，直到2017年8月底才在球隊重建期被交易至休士頓太空人。歷經近10年的漂泊後回到夢想原點，理應是一趟平順的謝幕巡禮；然而現實的傷病考驗卻接踵而至。3月30日對陣響尾蛇隊的賽季首戰中，韋蘭德僅投3.2局失掉5分退場，賽後隨即因左髖發炎被放入傷兵名單；6月份當他即將重返輪值之際，又在一次牛棚練投時意外拉傷左腿後肌。整個2026年夏天，這位43歲老將幾乎都在佛羅里達的基地與防護室中度過。即便長時間遠離實戰，韋蘭德近期重啟投球訓練時的表現，依舊展現出準名人堂等級的身手底蘊。據現場測速報告指出，他的四縫線速球仍能穩定投到93英里（約149.7公里）。對於一名43歲、下盤接連遭遇髖部與腿後肌撕裂，且整季幾乎未曾實戰的高齡投手而言，能將球速維持在此一水準本身已屬罕見。韋蘭德受訪時並未掩飾身體現況，他坦承腿後肌依然存有些許緊繃感，若強行登板確實伴隨著肌肉再次拉傷的客觀風險。若按照標準的醫療復健時程，理應繼續拉長休養時間；但韋蘭德明確表示，既然這是職業生涯的終點站，他就已經不打算按照「一般受傷球員」的劇本循序漸進。面對可能的受傷風險，韋蘭德講出了一句道盡老將心境的話語：「韋蘭德並不想接受球隊安排「象徵性投1人次、隨後在全場掌聲中退場」的儀式化告別。他向教練團明確表達，若身體狀況允許登板，他希望能完整執行先發投手的常態任務，盡可能拉長局數並控制失分。「在理想情況下，我想站在那裡，然後投出一場具有競爭力的好比賽。」韋蘭德上一次以底特律老虎先發投手的身分在科美利卡球場出賽，要追溯至2017年8月20日。當天他面對洛杉磯道奇隊力投8局僅被敲出2支安打、飆出9次三振僅失1分；11天後，他便被交易至太空人。在此後的9年間，他曾以客隊先發身分回到底特律，但從未再次以「地主王牌」的身分站上這座投手丘。「在這段漫長的復健過程中，我經常聽到球迷對我說：『JV，再為我們投一次就好。』」韋蘭德表示，這些聲音是他忍受疼痛持續投球的重要動力。「在這個年紀選擇放棄其實很容易，但那從來不是我一路走到這裡的方式，也不是我對自己的期許。」