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Uber Eats爆退訂潮、刪除APP！會員買東西還要付服務費傻眼

該網友點了一單總價396元的東西，沒想到除了外送費會員可以折抵之外，竟然會被額外收取服務費47元

▲UberEats最近大暴漲服務費，連同有購買會員的用戶費用都翻倍，讓不少人上網抱怨揚言要刪除APP、退訂閱。（圖/Threads）

Uber Eats爆炸三階段解析！台灣人全部氣炸不忍了

一口氣就是直接調漲66％，像是年訂閱制原本1200元，竟然一次調高到1990元

UberEats大幅度調漲服務費這個項目，會員從原本個位數直接跳成雙位數，甚至是原本的3倍以上。

目前多數商家抽成幅度已介於30%至35%，加上物價又一直上漲，店家也逼不得已把這些成本轉嫁到消費者身上

▲Uber Eats最近不僅調漲會員訂閱費、調漲服務費甚至也調漲商家平台費，民眾現在使用外送平台成本大暴增。（圖／UberEats官網）

Uber Eats老用戶最有感！真實記錄公開：服務費到底是什麼

▲記者實際點餐，以一個雞肉飯套餐來看，215元的訂單平台會多收你28元的服務費，還是因為有會員已經扣掉10元的情況，光是服務費就收超過10%以上。（圖/記者張嘉哲合成）

不過上路前後增加多少金額，Uber Eats目前無法提供數字

今年1月的數字來看，真的就有收取服務費，但每單大約就只要個位數，6元、8元至多10幾元，不過就以最近來看，已經上漲到20元至40元不等，完全已經是3倍以上的價格

▲服務費雖然是在外送專法前就有收，但實際對比今年1月的價格，明顯相當不對勁，暴漲了好幾倍。（圖/記者張嘉哲合成）

知名外送平台Uber Eats近日爆出退訂閱、刪除APP的浪潮，不少多年的老用戶爆氣，表示自己現在點餐都還要莫名被收一個「服務費」，但自己明明就有訂閱會員，為何還要被收服務費？Uber Eats這波被罵爆真的不是沒有理由，從漲價訂閱會員高達66%、莫名服務費暴漲外、因為不斷漲商家手續費，導致商品價格一直上升，3階段爆炸直到最近民眾受不了，直接引爆會員怒火。有網友在社群平台「Threads」貼文指出「請問你們是在洪水中幫我取餐嗎？這個費用到底是什麼東西？」只見貼出的截圖中，，讓他感到非常傻眼，認為有買會員根本不應該支付這個費用。貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「上次點了860元被收服務費90......服務費到底是想怎樣啊！」、「我氣到直接退訂閱刪APP了，吃相真是難看」、「有錢請明星拍廣告，給會員這種什麼爛東西」。然而Uber Eats這次會遭到民眾抵制完全不僅是這波大漲服務費所害，而是前陣子官方先是宣布調漲會員費用，，已經讓許多用戶感到傻眼。緊接著外送專法上路之後，最後則是因為Uber Eats不斷調漲店家平台服務費，像是今年7月21日起就針對美食外送商家抽成調高2.5%，針對生鮮雜貨商家抽成調高3%，，導致平台的東西越賣越貴，就算有買會員也只是省下外送費，全部都在所有調漲的東西反彈回來，讓台灣會員這次爆炸不忍了，揚言抵制Uber Eats。然而這波爆炸只要你是老用戶你一定超有感，《NOWNEWS》記者自己也已經使用Uber Eats會員已經有5年左右，以單家雞肉飯來說，價格已經從85元上調107元，漲幅已經達到26%，店家也透露真的沒辦法，隨著抽成跟物價都持續提高，如果不漲價完全吃不消。加上服務費以及訂閱費都爆增狀況下，民眾用外送平台成本也跟著大幅度提升。對於大家都很困惑的服務費，Uber Eats官方也出面表示，訂單生成的「費用」也就是大家說的服務費，在外送專法上路前就已有收取，外送專法上路後的服務費調整，主要原因為「外送專法疊單重複計酬」，，但不排除在說明欄詳細說明「費用」如何產生。記者因為有綁定Uber Eats發票歸戶，實際查證確實沒錯，在外送專法上路前，，對於這波三階段政策讓全台灣Uber Eats用戶爆炸一點都不意外，不少人都認為，與其有錢請這麼多大咖明星拍攝廣告，如何實際留著這些錢去經營老客戶的心，也許才是Uber Eats當下應該先解決的課題。