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▲主打新品「純橄情鑽石精華露」搭載DHC獨家「Crystal Floating（微粒分散）」技術，將珍貴的Flor de Aceite（油之花）細緻分散於精華液中，讓肌膚呈現比油更深層，比水更長效的細緻膚況。(圖 / 業者提供)

▲DHC品牌代言人林逸欣以悠揚小提琴演奏優雅開場，為活動揭開序幕。(圖 / 業者提供)

▲OLIVE WELL純橄情系列，以千年橄欖智慧結合百年發酵科研，開啟肌膚保養新篇章。(圖 / 業者提供)

▲DHC品牌代言人林逸欣分享 OLIVE WELL 系列主打新品「純橄情鑽石精華露」，展現自然透亮、由內而外綻放光采的好膚況。(圖 / 業者提供)

數千年前的古希臘時期，橄欖油便被視為珍貴的美容素材，將橄欖融入日常保養的智慧流傳至今，近年「橄欖油保養」再度成為美容保養話題，從日常飲食延伸至肌膚養護，消費者對於植萃保養、油水平衡與肌膚穩定狀態的關注也持續提升。深耕橄欖保養逾40年的DHC，自1980年推出經典橄欖保養品以來，持續探索橄欖於肌膚保養上的多元可能，今年更將長銷經典「滑嫩明亮系列」全面升級為「OLIVE WELL純橄情系列」，延續品牌長年累積的橄欖保養研究基礎，並加入全新成分與保養科技，重新詮釋現代肌膚所需要的水潤、柔嫩與油水平衡。其中，系列主打新品「純橄情鑽石精華露」於9月1日正式上市，為DHC首款兼具化妝水與精華液雙重功能的「精華液化妝水」，集結「FLOR de ACEITE」初榨橄欖精華與獨家「橄欖發酵液」，並搭載「Crystal Floating（微粒分散）」技術，將水分與親膚油分同步融入日常保養第一步，為經典橄欖保養注入全新體驗。為慶祝OLIVE WELL純橄情系列全新升級，DHC於今日（16日）舉辦新品發表會，邀請年度代言人林逸欣現身，以小提琴演奏揭開活動序幕，更首度公開「私人梳妝台」，分享自己的日常保養習慣與養膚哲學，並透過音樂、生活與保養，詮釋「BE WELL的橄欖哲學」，展現DHC從肌膚保養到生活態度的WELL理念。深耕橄欖來源保養逾 40 年，DHC此次OLIVE WELL純橄情系列升級，不只延續品牌長年累積的橄欖保養研究，更進一步拓展橄欖的保養可能。全新系列於「OLIVE WELL 滋養化粧水」、「OLIVE WELL 晶潤滋養化粧水」及「OLIVE WELL純橄情煥采精華霜」中，加入 DHC 獨家新成分「橄欖發酵液」，讓經典橄欖保養再進化。DHC也特別邀請資深食品與生活科技專家「韋恩的食農生活」解析這次OLIVE WELL純橄情系列升級亮點：DHC將橄欖果實升級再造原料（Olive Pomace），結合日本頂尖發酵技術，攜手百年種麴製造商「秋田今野商店」，開發出DHC獨家美容成分——「橄欖發酵液」，讓橄欖原料的美肌力再進化，幫助維持肌膚緊緻與彈潤狀態。除了成分與技術持續進化，消費者對「好膚況」的期待也正在改變，根據DHC「我的肌膚，不只WELL」大調查，有近五成的民眾在意肌膚是否能維持健康穩定的油水平衡，顯示現代保養需求不再只是單純補水，而是更重視水分與油分之間的平衡，以及肌膚能否維持水潤、柔嫩的舒適狀態。因應這樣養膚需求，本次系列主打新品「純橄情鑽石精華露」以水分與親膚油分同步補給為核心，兼具化妝水與精華液雙重功能，將養膚概念帶入日常保養第一步。「純橄情鑽石精華露」，為DHC首款兼具化妝水與精華液雙重功能的「精華液化妝水」，一次集結兩大橄欖成分—「FLOR de ACEITE」初榨橄欖精華與DHC獨家「橄欖發酵液」，從初榨精華到橄欖果實，完整延伸DHC長年累積的橄欖保養研究。其中，核心成分「FLOR de ACEITE」初榨橄欖精華，源自西班牙安達魯西亞擁有逾230年歷史、歷經七代家族傳承的橄欖莊園「Núñez de Prado」。莊園至今仍堅持以石臼研磨、自然滴落的傳統工藝，將新鮮橄欖研磨後，不經加壓，僅憑重力讓珍貴油滴自然滲出，凝聚出有「油之花」美譽的 FLOR de ACEITE。每生產1公升 FLOR de ACEITE 初榨橄欖精華，需使用高達11公斤的橄欖，展現DHC對原料品質與製程細節的講究。FLOR de ACEITE初榨橄欖精華富含維生素等美容成分，能為肌膚帶來潤澤光采與彈潤感；而另一大成分亮點「橄欖發酵液」，則進一步延伸橄欖的美容價值，幫助調理肌膚，使肌膚呈現明亮澄澈的理想狀態。此外，「純橄情鑽石精華露」更搭載DHC獨家「Crystal Floating（微粒分散）」技術，將原本不易相融的水分與油分均勻封存於化妝液中，使保濕成分與親膚油分細緻分散並協同作用，為肌膚帶來水潤、柔嫩與平衡感；搭配兩大橄欖成分的滋養呵護，進一步提升整體養膚表現，讓肌膚維持細緻、彈潤的理想狀態。作為兼具化妝水與精華液雙重功能的「精華液化妝水」，「純橄情鑽石精華露」可於清潔肌膚後使用，將精華保養提前至日常保養第一步。建議取約3次按壓的用量於化妝棉或手心，均勻塗抹全臉，再以雙手掌心輕輕包覆肌膚，透過輕壓、按撫的方式，讓精華露充分貼合肌膚。細緻水潤的精華液質地，讓每日保養多一道柔潤呵護；使用後可接續精華霜等後續保養，依照個人膚況與日常保養習慣彈性搭配，打造更完整的OLIVE WELL養膚程序。以深層卸粧油搭配胺基酸嫩膚潔面乳帶走彩妝、髒污與老廢角質，為後續保養做好準備。清潔後使用OLIVE WELL滋養化粧水／晶潤滋養化粧水，或「純橄情鑽石精華露」，為肌膚同步補充水分與潤澤，維持柔嫩舒適膚觸。最後使用純橄情煥采精華霜包覆肌膚、鎖住潤澤，搭配純橄情煥采精華，完成由清潔、潤澤到守護的日常橄欖養膚程序。活動當日（16日），林逸欣更首度公開自己的「私人梳妝台」，從一路走來的人生故事、生活態度，到日常保養習慣，將「LOVE WELL 寵愛自我」、「LIVE WELL 優雅共生」與「OLIVE WELL 自然植萃」三種生活態度融入其中，分享屬於自己的 WELL 生活方式。林逸欣表示：「音樂陪伴我找到生活的節奏，而保養則是我每天留給自己的時間。很開心能透過DHC的LOVE WELL、LIVE WELL、OLIVE WELL，分享我對生活與保養的態度，也希望大家都能找到屬於自己最WELL的節奏。」從活動開場的小提琴演奏，到私人梳妝台所呈現的生活故事，林逸欣也以自身經歷呼應「BE WELL的橄欖哲學」，傳遞從自然植萃保養延伸至日常生活的品牌理念。活動現場亦將橄欖概念延伸至餐桌，以 DHC 品牌橄欖油打造特色餐點，讓現場來賓從肌膚保養到日常飲食，感受橄欖融入生活的多元可能，完整呈現 OLIVE WELL 所倡議的 WELL 生活方式。