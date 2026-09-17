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議會餐敘涉賄 謝典霖與父母等5人遭聲押

吳音寧曾發文質疑 藍黨團要求檢方交代偵辦依據

藍強調支持查賄 籲檢調「保持中立」

彰化縣議長謝典霖與父親謝新隆、母親鄭汝芬等5人，因涉彰化縣議會餐敘輔選案，今（17）日遭彰化地檢署當庭逮捕並聲請羈押。由於行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧約兩個月前曾在臉書發文質疑該場餐會，國民黨立法院黨團今質疑，吳音寧公開指控後，檢調隨即分案偵辦，要求檢方說明啟動偵辦的依據，究竟是掌握具體事證，還是「民進黨政治人物一開口，檢調就出手？」彰化地檢署偵辦今年6月彰化縣議會餐敘案，16日通知謝典霖、謝新隆、鄭汝芬等約20人到案說明。檢方訊問後認為，謝典霖及其父母等5人涉犯《公職人員選舉罷免法》投票行賄等罪嫌重大，且有逃亡、湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，當庭逮捕並向彰化地方法院聲請羈押。回顧事件，吳音寧先前曾在臉書發文，質疑謝典霖在彰化縣議會席開10餘桌，替溪湖鎮長參選人陳貞妃助選，並質疑當天宴客費用來源是否涉及違反選罷法。彰化縣議會當時則回應，該場活動為地方仕紳交流餐敘，並非議會主辦，也未動用議會預算、議長特別費或其他公務經費。針對謝典霖等人遭聲押，國民黨團表示，必須質問彰化地檢署，辦案到底是看證據，還是只要民進黨人一句話？並批評「司法變東廠，這是中華民國最大的悲哀」。國民黨團質疑，吳音寧在臉書發文指控後，檢調隨即大動作分案、抓人，「這未免動作太快」。國民黨團要求檢方說明，究竟是已掌握關鍵證據，還是因為民進黨政治人物提出質疑後便啟動偵辦，並要求向全民交代此次偵辦的依據。國民黨團強調，國民黨支持查賄，標準不分藍綠，但在法院判決出爐前，任何人都應受到「無罪推定」保障。國民黨團並呼籲，檢調應保持中立，以一致標準辦案，不應成為特定政黨打擊異己的工具。