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效力底特律老虎的「台灣怪力男」李灝宇今（17）日對戰多倫多藍鳥隊雖然4打數吞1K沒能敲出本季第10轟，但場上的一幕溫馨互動卻引發網友熱烈討論。比賽過程中，藍鳥隊當家球星小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）在一次滑壘後，被鎮守二壘的李灝宇一手拉起，讓許多網友直言：「他直接把他拉起來欸 壯。」小葛雷諾隨後還俏皮地拍了拍李灝宇的屁股。在今日的比賽中，藍鳥當家重砲小葛雷諾為了躲避李灝宇策動雙殺的傳球路徑，特意提前滑壘煞停。完成滑壘後，只見站立在二壘旁、完成雙殺的李灝宇二話不說，直接伸出手將體型魁梧的小葛雷諾一秒拉起。看到小葛雷諾被拉起來的畫面，許多網友直呼：「小葛這麼好拉起來的嗎」、「我大概拉不起來小葛」、「李是直接把他拉起來欸 壯」。被拉起的小葛雷諾起身後順手拍了拍李灝宇的屁股致意，兩人在球場上的互動全被現場鏡頭捕捉下來，隨後在社群網路上引發球迷瘋狂轉載與討論。不少台灣球迷與網友紛紛留言笑稱：「小葛還拍了他屁股一下。」值得一提的是，小葛雷諾與李灝宇兩人此前本季都已擊出9支全壘打。目前李灝宇距離「台灣首位單季10轟」僅剩最後一步之遙，距離追平裴智桓的77安也僅剩3支安打的微小差距。