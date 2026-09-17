迎戰中秋與雙十國慶消費旺季，經濟部「團圓好市券」第二波將於 9 月 19 日接續開領！全台 13 縣市指定傳統市場同步發放；新竹市政府今（17）天更宣布擴大加碼，推出 3 萬張「好市滿竹」加倍券。民眾只要自備環保袋或餐具前往指定公有市場服務台，即可用 100 元現金兌換 200 元面額券，輕鬆領取百元紅包！
🟡全台13縣市開領！自備環保袋換百元紅包
經濟部於 9 月起連續 4 週舉辦「來趣・踅市仔｜花好月圓-團圓好市券」活動，發放日期分別為 9/12、9/19、9/25 及 10/3，涵蓋雙北、桃園、新竹縣市、台中、彰化、南投、雲林、嘉義市、台南、高雄與屏東等 13 縣市。
民眾造訪全台 60 處合作市集時，只要隨身出示自備的環保袋、隨行杯或餐具組，即可至服務台以 100 元現金換得 200 元好市券，消費滿 500 元憑發票再送限量「茄芷袋」1 個，票券可一路使用至 10 月 11 日。
🟡新竹市加碼三萬張！好市滿竹加倍券開搶囉
新竹市政府為響應綠色永續並帶動在地消費，由市長高虹安宣佈加碼推出「好市滿竹」加倍券，同樣於 9 月 19 日正式開跑。市府預計發放共計 3 萬張加倍券，規劃於 9/19（六）、9/23（三）、10/3（六）、10/7（三）共 4 日辦理，採「單週週六、雙週週三」發放模式。
市民自備環保袋或餐具至新竹市各公有市場消費，即可憑 100 元現金兌換 200 元面額的「好市滿竹」加倍券，於新竹市各大公有市場皆等同現金使用。
🟡全台發放地點懶人包！兌換時間與地址看這
北部地區（台北、新北、桃園、新竹）
台北市
永春市場：10:00 發放（市場 2 號出入口）
南門市場：10:00 發放（市場一樓手扶梯旁）
錦安市場：14:00 發放（永康街 60 號入口處）
北投中繼市場：09:30 發放（北投中繼市場 A、B 棟間）
新北市
淡水中正美食廣場：11:30 發放（第 23 號攤位前）
新店中央市場：10:00 發放（B017 攤位前）
三峽市場：08:30 發放（市場 7 號門梯間）
五股市場：11:00 發放（104 攤位上）
泰山市場：09:30 發放（市場大門）
汐止林森市場：08:30 發放（市場 A48 攤位前）
鶯歌美食廣場：11:00 發放（二樓客服中心）
林口市場：08:00 發放（市場內 1 樓樓梯前）
林口東勢市場：08:30 發放（一樓服務台）
淡水中山市場：09:30 發放（市場大門口）
桃園市
興國市場：09:00 發放（市場自治會辦公室前）
大園市場：09:00 發放（自產自銷區廣場）
新竹市 / 新竹縣
關東市場：08:00 發放（市場 5 樓市民活動中心）
中央市場：11:00 發放（中央第二形象入口畢妮服飾前）
北門市場：10:00 發放（市場南門服務台前）
竹北市仁義市場臨時攤：08:00 發放（地下停車場入口處）
竹北市攤集區：10:30 發放（仁愛街第二出入口）
竹北公有市場：08:00 發放（太子廊道）
竹北市仁義市場：08:00 發放（仁義市場大門口）
中部地區（台中、彰化、南投、雲林）
台中市：
第五公有市場（09:00，自立街入口）
建國市場（09:00，福德祠廣場）
彰化縣：
華陽市場（08:30，大門口）
民權市場（09:00，大門口）
南投縣：
中興新村第一市場（09:00，前廣場）
草屯市場（09:00，一樓中庭）
南投市市場（09:00，土地公廟前）
埔里第三市場（09:00，大門口前）
中興新村第三市場（09:00，大門廣場）
水里鄉第一市場（09:00，B1遊客服務處）
雲林縣：
西螺鎮東市場（13:30，B5區）
雲林溪美食臨時集中場（11:00，吆鬼小屋）
南部地區（嘉義、台南、高雄、屏東）
嘉義市：
西市場（10:00，國華街/忠義街入口）
東市場（09:00，范姐廚坊前）
台南市：
學甲市場（08:00，1號大門）
玉井市場（08:30，6號出入口）
善化市場（09:00，值勤室）
後營市場（06:00領卡/07:00兌換，11號攤）
西港市場（07:30領卡/08:30兌換）
西門淺草市場（14:00，大門口）
麻豆市五市場（08:30，北出入口）
西市場（14:00，廣場前）
下營市場（08:00，41號攤）
柳營市場（08:00，大門口）
高雄市：
三民第一市場（09:30，中華三路大門）
蚵仔寮攤販集中場（15:00，漁港二路全家前）
龍華市場（10:00，自治會樓下）
旗後觀光市場（14:00，1號門）
大發市場（07:00，大門口）
屏東縣：萬巒市場（15:30，9號攤服務台）
東部與離島地區（宜蘭、花蓮、台東、澎湖、金門）
宜蘭縣：宜蘭市第三市場（07:00，地下室休憩區）、宜蘭市第二市場（09:00，1樓1號攤前）
花蓮縣：中華市場（08:00，辦公室前）、光復市場（07:30，大門口光華街）
台東縣：台東市第一(中央)市場（10:30，樺興蛋行旁）
澎湖縣：北辰市場（08:00，二樓北側空地）
金門縣：金湖市場（08:00，11號攤位前）
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經濟部於 9 月起連續 4 週舉辦「來趣・踅市仔｜花好月圓-團圓好市券」活動，發放日期分別為 9/12、9/19、9/25 及 10/3，涵蓋雙北、桃園、新竹縣市、台中、彰化、南投、雲林、嘉義市、台南、高雄與屏東等 13 縣市。
民眾造訪全台 60 處合作市集時，只要隨身出示自備的環保袋、隨行杯或餐具組，即可至服務台以 100 元現金換得 200 元好市券，消費滿 500 元憑發票再送限量「茄芷袋」1 個，票券可一路使用至 10 月 11 日。
新竹市政府為響應綠色永續並帶動在地消費，由市長高虹安宣佈加碼推出「好市滿竹」加倍券，同樣於 9 月 19 日正式開跑。市府預計發放共計 3 萬張加倍券，規劃於 9/19（六）、9/23（三）、10/3（六）、10/7（三）共 4 日辦理，採「單週週六、雙週週三」發放模式。
市民自備環保袋或餐具至新竹市各公有市場消費，即可憑 100 元現金兌換 200 元面額的「好市滿竹」加倍券，於新竹市各大公有市場皆等同現金使用。
北部地區（台北、新北、桃園、新竹）
台北市
永春市場：10:00 發放（市場 2 號出入口）
南門市場：10:00 發放（市場一樓手扶梯旁）
錦安市場：14:00 發放（永康街 60 號入口處）
北投中繼市場：09:30 發放（北投中繼市場 A、B 棟間）
新北市
淡水中正美食廣場：11:30 發放（第 23 號攤位前）
新店中央市場：10:00 發放（B017 攤位前）
三峽市場：08:30 發放（市場 7 號門梯間）
五股市場：11:00 發放（104 攤位上）
泰山市場：09:30 發放（市場大門）
汐止林森市場：08:30 發放（市場 A48 攤位前）
鶯歌美食廣場：11:00 發放（二樓客服中心）
林口市場：08:00 發放（市場內 1 樓樓梯前）
林口東勢市場：08:30 發放（一樓服務台）
淡水中山市場：09:30 發放（市場大門口）
桃園市
興國市場：09:00 發放（市場自治會辦公室前）
大園市場：09:00 發放（自產自銷區廣場）
新竹市 / 新竹縣
關東市場：08:00 發放（市場 5 樓市民活動中心）
中央市場：11:00 發放（中央第二形象入口畢妮服飾前）
北門市場：10:00 發放（市場南門服務台前）
竹北市仁義市場臨時攤：08:00 發放（地下停車場入口處）
竹北市攤集區：10:30 發放（仁愛街第二出入口）
竹北公有市場：08:00 發放（太子廊道）
竹北市仁義市場：08:00 發放（仁義市場大門口）
台中市：
第五公有市場（09:00，自立街入口）
建國市場（09:00，福德祠廣場）
彰化縣：
華陽市場（08:30，大門口）
民權市場（09:00，大門口）
南投縣：
中興新村第一市場（09:00，前廣場）
草屯市場（09:00，一樓中庭）
南投市市場（09:00，土地公廟前）
埔里第三市場（09:00，大門口前）
中興新村第三市場（09:00，大門廣場）
水里鄉第一市場（09:00，B1遊客服務處）
雲林縣：
西螺鎮東市場（13:30，B5區）
雲林溪美食臨時集中場（11:00，吆鬼小屋）
嘉義市：
西市場（10:00，國華街/忠義街入口）
東市場（09:00，范姐廚坊前）
台南市：
學甲市場（08:00，1號大門）
玉井市場（08:30，6號出入口）
善化市場（09:00，值勤室）
後營市場（06:00領卡/07:00兌換，11號攤）
西港市場（07:30領卡/08:30兌換）
西門淺草市場（14:00，大門口）
麻豆市五市場（08:30，北出入口）
西市場（14:00，廣場前）
下營市場（08:00，41號攤）
柳營市場（08:00，大門口）
高雄市：
三民第一市場（09:30，中華三路大門）
蚵仔寮攤販集中場（15:00，漁港二路全家前）
龍華市場（10:00，自治會樓下）
旗後觀光市場（14:00，1號門）
大發市場（07:00，大門口）
屏東縣：萬巒市場（15:30，9號攤服務台）
宜蘭縣：宜蘭市第三市場（07:00，地下室休憩區）、宜蘭市第二市場（09:00，1樓1號攤前）
花蓮縣：中華市場（08:00，辦公室前）、光復市場（07:30，大門口光華街）
台東縣：台東市第一(中央)市場（10:30，樺興蛋行旁）
澎湖縣：北辰市場（08:00，二樓北側空地）
金門縣：金湖市場（08:00，11號攤位前）