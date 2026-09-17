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47歲女星徐潔兒入行24年，2003年演出經典偶像劇《海豚灣戀人》中的惡女「沈曼青」一角而打開知名度，後來轉往中國發展，今年參加陸綜《乘風2026》（《浪姐7》）進入總決賽成團，外界以為她單身多年，沒想到，今（17）日週刊爆料她早已經結婚，老公是從商的圈外人，夫妻倆育有一雙兒女，目前一家四口定居北京，生活非常幸福，本人對結婚生子一事也坦承不諱。據《鏡週刊》報導，徐潔兒在疫情初期於朋友聚餐上認識大4歲真命天子，小倆口交往兩年登記結婚，大兒子是她在四川拍戲時，老公去探班一週懷上的，當時正值有多部戲上檔，為了不讓作品宣傳失焦而選擇低調，而去年徐潔兒剛好沒拍戲，再度懷上女兒，但或許因為長年有運動習慣，狀態恢復得極好，三個月就復出接戲，沒人看出她已經懷孕生子，目前女兒也才一歲多。報導指出，徐潔兒以自然懷孕的方式在44歲與46歲時生下兩胎，錄製《乘風2026》之前向製作單位報備過已婚當媽，節目中談心也聊到家庭生活，只是相關內容被刪減，沒有播出。被問到祕婚生子一事，徐潔兒坦承不諱，也無奈澄清自己從未刻意欺騙，結婚生子周遭親友都知情，還分享孩子看見她在電視上表演時眼神發亮，她說如何在事業與家庭間取得平衡是目前的一大挑戰。徐潔兒曾經和達欣工程豪門小開王才翔交往5年，當時兩人感情穩定、一度論及婚嫁，但在這段感情中，由於雙方家庭背景懸殊，她經常處於委曲求全、缺乏安全感的狀態，最終，這段戀情因男方不專情而畫下句點。這場情傷也成為徐潔兒人生的轉折點，促使她改名「徐潔兒（原藝名徐婕兒）」並隻身前往北京發展。前往中國闖蕩的10多年間，徐潔兒曾經與一同在對岸發展的范逸臣傳出緋聞，此外，她也透露過自己曾談過兩段短暫的戀情，對象分別是從事藝術的台灣人及經商的大陸人，不過因為雙方工作都需要在世界各地奔波，在未能建立足夠的安全感前便宣告分手。