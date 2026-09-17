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2014年仁川亞運 ：辜翠萍在該量級一路過關斬將，替中華隊摘下金牌。





：辜翠萍在該量級一路過關斬將，替中華隊摘下金牌。 2018年雅加達亞運 ：谷筱霜接棒登頂，成功將金牌留在台灣。





：谷筱霜接棒登頂，成功將金牌留在台灣。 2022年杭州亞運：谷筱霜在決賽克服落後劣勢完成驚天逆轉，強勢締造個人二連霸。





▲27歲空手道女將鍾雅淇首度叩關亞運亦為個人選手生涯終戰，肩負延續中華隊在女子第一量級連續三屆奪金的光榮傳統。（圖／八馬國際提供）

▲上屆亞運第四的「八馬之星」廖宇蓉目標要奪牌。（圖／八馬國際提供）

▲亞運游泳女將劉姵吟(右)出發前特地向八馬國際董事長王文欽致謝。（圖／八馬提供）

2026年第20屆愛知・名古屋亞洲運動會即將於9月19日正式開幕，中華代表團各競賽代表隊近期陸續搭機飛赴日本展開最後備戰。在今（17）日啟程的選手名單中，空手道女子國手鍾雅淇與田欣兒隨隊出發，加上先前已抵達當地的女子柔道名將廖宇蓉，以及游泳代表隊主力莊沐倫、劉姵吟，本屆賽會共有5名長期接受八馬國際贊助的選手登上亞運舞台，改寫了該企業單屆贊助選手參賽人數的歷史新高。女子對打第一量級長年以來皆是中華空手道代表隊在國際舞台上的核心奪牌庫。回顧歷屆亞運征程：中華女足在該量級寫下了連續3屆亞運奪金的輝煌紀錄。如今首度踏上亞運舞台的鍾雅淇，除了全力爭取個人選手生涯的第一面亞運獎牌之外，更肩負著捍衛中華隊在該量級「金牌四連霸」的傳承重任。面對生涯最後一場國際大賽，能否在退役之際替台灣空手道延續榮耀，成為她這趟日本之行最重要的課題。除了個人對打項目，本屆名古屋亞運新設立的「空手道女子團體形」項目同樣備受期待。來自南投的空手道選手田欣兒，本次將與簡慧萱、洪芷暄組成搭檔出戰。由於該項目為本屆賽會首度納入競賽規程，3人若能發揮平時精準的動作同步率與剛柔並濟的套路張力，將有極高機會成為中華隊在此歷史新項目中，首批站上亞運頒獎台的開路先鋒。田欣兒在出發前受訪時感性表示，從南投基層道館啟蒙、一路苦練進入台北市立大學，整個成長軌跡充滿挑戰，非常感謝基層教練、隊友與企業在資源匱乏時給予的長期支持，這些後盾讓她能在國際賽場上毫無保留地展現訓練成果。在女子柔道方面，出戰女子70公斤級的廖宇蓉同樣具備高度奪牌競爭力。在3年前的杭州亞運上，剛轉戰70公斤級的廖宇蓉展現驚人適應力，一路殺進銅牌戰，可惜在最後關頭與獎牌擦身而過；經過3年時間的肌力強化與技術重整，廖宇蓉在2025年塔什干柔道大滿貫賽中迎來重大突破，勇奪女子70公斤級銅牌，成為繼「柔道女王」連珍羚與奧運銀牌楊勇緯之後，中華柔道隊史上第3位在大滿貫層級站上頒獎台的頂尖選手。帶著國際頂級賽事的大滿貫銅牌肯定，技術成熟度正值巔峰的廖宇蓉，本次重返亞運舞台的目標十分明確，就是要跨越上一屆的遺憾，正式站上名古屋亞運的頒獎台。在水上運動賽場，北市大泳將莊沐倫與劉姵吟本屆同樣攜手叩關名古屋。莊沐倫在今年的全國大專校院運動會中展現驚人宰制力，個人與接力項目包辦了驚人的8面金牌；本屆亞運他將在男子50公尺仰式、100公尺仰式以及400公尺混合式接力等主項出賽。身為台灣仰式紀錄保持人，莊沐倫近年無論在起跳技術、水下海豚腿推進與轉身細節上皆持續精進，期盼在亞洲列強環伺下改寫全國紀錄並力爭決賽席次。同樣在全大運斬獲7面金牌的女將劉姵吟，本次則承擔起女子短距離衝刺重任，將連續角逐女子50公尺自由式、100公尺自由式、100公尺蝶式及400公尺混合式接力，以全面的速度優勢替中華游泳隊爭取更佳名次。該企業自2016年起便從台北市立大學空手道隊開始投入資源，包括過去在仁川亞運摘金的辜翠萍、在雅加達與杭州亞運完成連霸的谷筱霜，皆曾長期接受這項長期扶植計畫的支持。隨後企業將贊助版圖逐步拓展至柔道、游泳以及更多基層學校運動隊伍。自2017年至今，該企業累積投入國內體育運動發展與基層訓練的贊助資金已正式突破2億元新台幣；本屆愛知・名古屋亞運一口氣有5名長期受贊助的選手跨足三個不同項目取得正式國手資格，不僅寫下該企業贊助歷程的新里程碑，更展現出民間企業長期扎根基層、陪伴運動員走向國際大型綜合運動會的實質成果。