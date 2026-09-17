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蟬聯九年金賞「唐揚好」 唐揚雞調味、炸工都講究

▲台北美福大飯店攜手日本餐飲龍頭雲雀餐飲國際集團（Skylark），邀請旗下連續九年榮獲「日本唐揚雞金賞獎」的人氣專門店「唐揚好」來台，右為品牌業部 長柳川榮二，左為集團商品菜單開發主廚福島宣嘉。（圖／台北美福飯店提供）

▲這次美福飯店buffet此次吃得到「唐揚好」的招牌人氣口味炸雞「甘味濃醬」。（圖／記者葉盛耀攝）

小籠包、涼筍概念都融入唐揚雞 4 款「台灣限定」風味

▲「青花椒甜美乃滋」口味的唐揚雞，鮮嫩中帶著濃郁辛香。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「魔王金沙雞」是主廚對台灣國民美食「雞排」致敬的新口味，配料包含炸蒜粒、紅麵包粉、紅蔥酥、香菜碎、五香粉、花椒與乾辣椒等製成。（圖／記者葉盛耀攝）

台北老爺酒店buffet「Le Café」推新菜色 平日優惠下殺68折起

▲台北老爺酒店的自助餐廳「Le Cafe咖啡廳」10月開始推出平日兩人同行優惠，最優下殺68折。（圖／台北老爺提供）。

不用出國就能吃到正統唐揚雞！台北美福大飯店宣布，攜手日本最大餐飲龍頭雲雀餐飲國際集團（Skylark），邀請旗下連續九年榮獲「日本唐揚雞金賞獎」的人氣專門店「唐揚好」團隊跨海客座飯店內的「彩匯自助餐廳」，推出「日本唐揚美食祭」。除了重現正宗金賞級、原味的「香脆雞腿」與人氣款「甘味濃醬」，日籍主廚更特別為台灣饕客量身打造四款「台灣限定」獨家風味！搭配彩匯招牌的現沖和牛清湯、爐烤極黑和牛，都是必吃菜色。9月18日起午晚餐限時開吃，午餐1680元+10%起，晚餐2080元+10%起。台北美福飯店提到，在日本擁有51家分店的「唐揚好」餐廳，其招牌唐揚雞自2018年起連續九年獲得日本唐揚大賞的金賞肯定。「唐揚好」品牌營業部長柳川榮二表示，唐揚雞好吃秘訣在於獨家調製的秘方醬汁，不使用大蒜與生薑，也讓炸雞能百搭各種醬料。除了醃醬，裹粉需輕薄，再以恰到好處的力道壓實、塑型，精算靜置的時間，搭配適當的油溫與時間掌控，讓油炸後的雞塊呈現外酥內嫩、香脆多汁的口感。「唐揚好」餐廳的唐揚雞料理除了原味，另也可提供多款風味醬料做搭配，像這次美福飯店buffet就還有「甘味濃醬」，是此款醬料主要以醬油、老抽、味醂及糖醋等調製，甘甜鹹香帶有適中的酸與醬香。負責集團商品開發的主廚福島宣嘉，還為美福研發了4款炸雞新口味，包含「台灣限定 秘製怪味醬」，源自主廚在台灣品嚐過的小籠包「薑醋」沾醬，便以四川料理的「怪味」創意發想，添加了台式現炸的蒜香油、麻油、花生醬、白芝麻及豆瓣醬等製成。嗜吃重口味者別忘記「青花椒甜美乃滋」口味靈感來自主廚在台灣品嚐到的「涼筍沙拉」，鮮脆的涼筍搭配美乃滋，這份味覺的和諧感，促使他發想將青花椒油、小松菜或菠菜泥及薑等材料，搭配添加煉乳、檸檬汁的特製美乃滋醬。檸檬的清新使美乃滋的脂香更加溫順，尾韻還帶有溫和的花椒香氣。另還有味道清香的「檸檬風味醬」、標榜重新詮釋台灣雞排風味的「魔王金沙雞」，一次共有6種口味的炸雞，現炸後呈現在餐檯上，讓顧客自由拿取各種沾醬搭配。來到美福飯店的buffet「彩匯自助餐廳」，更別錯過還有「現沖和牛清湯」、「爐烤金牌極黑和牛肩胛肋眼」、美福招牌麵食「牛肉麵」、「柑橘風味骰子牛」、海鮮類更有雪蟹腳、時令蝦蟹等。⏹︎2026年9月18日至11月12日：午、晚餐午餐：平日每位1680元+10%、假日每位 2080元+10%；晚餐：平日每位2080元+10%、假日每位 2280元+10%台北老爺酒店也宣布，人氣吃到飽餐廳「Le Café」則推出「樂饗美墨」美食嘉年華，菜色主打墨西哥辣味燉牛頰、墨西哥辣肉醬口袋餅及煙燻BBQ豬肋排等，並推出平日自助午餐週一至週五兩人同行優惠價2280元，平日自助晚餐週一至週四雙人優惠價2380元，等於最優是下殺68折之優惠。